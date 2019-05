La Biennale di Venezia non lo invita e Bansky espone in piazza San Marco. Ma i vigili lo cacciano via

La Biennale di Venenzia non lo ha invitato e allora Bansky espone in Piazza San Marco, ma viene cacciato dai vigili della municipale. Sul profilo Instagram dell'artista "misterioso" è stato pubblicato un video in cui allestisce la sua mostra tra i pittori della piazza: un'opera che raffigura, ovviamente polemicamente, le grandi navi da crociera nella Laguna.

"Sistemando il mio cavalletto alla Biennale di Venezia. Nonostante sia l’evento artistico più prestigioso e importante del mondo, per qualche ragione io non sono mai stato invitato" , è il commento pungente che accompagna il filmato.

Peccato però che Banksy, o chi per lui, venga poi invitato ad allontanarsi dai vigili della polizia municipale veneziana perché privo dei documenti di autorizzazione

Una provocazione quella dell'artista che, come sempre, ha centrato nel segno…