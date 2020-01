A Bologna torna la carica dei "nerd"

Un vero e proprio "esercito" di nerd tra videogiochi e fumetti, ma anche i fenomieni del web. Torna a Bologna il Nerd Show, l'evento - arrivato alla sua terza edizione - organizzato da BolognaFiere.

Quattro padiglioni per 34mila metri quadrati si preparano a ospitare le oltre 250 le celebrità che presenzieranno alla manifestazione e che animeranno i 10 palchi previsti. Ci saranno gli youtuber Space Valley, che hanno conquistato più di 850 mila iscritti ai loro canali online proponendo un originale e divertente talk show. Ma anche i grandi interpreti delle sigle dei cartoni animati: sabato Giorgio Vanni, domenica Cristina D’Avena con i Gem Boy, pronti a divertire i ragazzi di ieri e quelli di oggi. Inoltre ben 120 autori italiani e internazionali impreziosiranno poi l’artist alley, rendendola la più grande e ricca d’Italia.

I visitatori potranno passeggiare tra supereroi e personaggi dei cartoons, farsi incantare dalle monumentali costruzioni di mattoncini, divertirsi grazie alle 500 postazioni dell’area gaming o facendo shopping negli oltre 10mila metri quadrati di mostra mercato.

Nerd Show unisce le generazioni grazie a una serie di attrattive e contenuti adatti a tutte le età. Genitori e figli potranno ammirare insieme le costruzioni monumentali di mattoncini, ascoltare le sigle dei cartoni animati cantate dai loro interpreti originali o giocare ai videogiochi del passato e a quelli più recenti nelle oltre 300 postazioni retrogaming che caratterizzano l'area Video Games History e che rappresentano un vero e proprio museo interattivo su quella che è stata un’era videoludica pionieristica e quanto mai viva nel cuore degli appassionati. Non mancano, ovviamente, le sfide e i tornei ai migliori videogiochi del momento nella Gamers Arena: più di 200 avveniristiche postazioni che permetteranno ai giocatori di salire sul ring e diventare protagonista del videogame più amato.

Per gli appassionati di fumetti, ci saranno più di 120 disegnatori all'opera - tra tra cui David Mack, Otto Schmidt, Gerald Parel, Mirka Andolfo e Mattia Labadessa -, ma anche workshop, conferenze e incontri per imparare i segreti dei grandi maestri. Ad arricchire l’offerta contribuiranno gli stand delle principali case editrici che presenteranno le ultime novità e i migliori titoli del loro catalogo.

Tra le tante novità di quest'anno spicca "Voice of Nerds", un vero e proprio galà del doppiaggio in cui la voce è assoluta protagonista. Una giuria d’eccellenza, coadiuvata dal pubblico dei social, premierà coloro che, grazie alle proprie interpretazioni, hanno saputo dare un’anima ai personaggi più amati. Inoltre, i padiglioni si arricchiranno di un’area dedicata interamente alla fantascienza con Star Trek, Star Wars, Doctor Who e Ghostbusters.

Riconfermati, nei due giorni di fiera, i principali momenti di musica e spettacolo. Gli avvincenti incontri di crossover wrestling – che vedranno i personaggi dei fumetti e degli anime più amati misurarsi sul ring – il concerto di Giorgio Vanni e il laboratorio artistico a cura di Giovanni Muciaccia, lo storico volto di Art Attack. Ed è una prima assoluta a Nerd Show il concerto di Cristina D’Avena con i Gem Boy.

Altro pilastro della manifestazione sarà l’area giochi da tavolo, totalmente rinnovata e molto più estesa (ben 3000 metri quadrati) con le più importanti realtà editoriali di settore, tornei e tavoli per giocare. Immancabile infine un’area dedicata al variopinto mondo del cosplay: migliaia di appassionati che riproducono fedelmente i loro personaggi preferiti nell’aspetto e nelle movenze, regalando a tutti i visitatori una coloratissima e allegra full immersion a tema nerd. E anche in questo settore Nerd Show acquisisce un forte respiro internazionale grazie alla presenza della ventenne brasiliana Fe Galvao, la cosplayer più cliccata di Instagram, che sarà in giuria per la tappa bolognese del Campionato Nazionale Cosplay.

Appuntamento quindi per sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020, dalle ore 10 alle ore 19 nel quartiere fieristico di Bologna (ingressi Ovest Costituzione e Nord).