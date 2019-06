Iva Zanicchi ci riprova: "Con la dieta Lemme ho già perso sette chili"

Intervenuta a Porta a Porta nella puntata del 18 giugno dedicata all’alimentazione, Iva Zanicchi racconta il suo rapporto con la buona cucina. E inoltre afferma che è intenzionata a tornare in forma e, attualmente, sta seguendo un nuovo regime alimentare che sta regalando ottimi risultati.

Iva Zanicchi ci riprova e torna a seguire i consigli del farmacista Alberico Lemme. E come ha rivelato al programma di Rai Uno, in appena due settimane, la cantante si sente già in forma smagliante. L’ex opinionista del Grande Fratello, una volta che è calato il sipario sull’edizione del reality di Canale 5, ha ben pensato di rivolgersi a Lemme per cercare di ritrovare il suo peso forma. "Ho già perso sette chili. Sto seguendo una dieta rigorosa e terribile ma in due settimane ho già diminuito la mia massa grassa – rivela Iva Zanicchi -. Non mangio pasta a colazione come fanno gli altri. Ho subito avvertito a riguardo. Mangio altro. Molte fragole e tanta frutta. Con la dieta Lemme ho eliminato del tutto il sale, è quello che cambia i sapori a tavola".

La Zanicchi già una volta ha cercato di seguire i consigli del contestato farmacista, abbandonando dopo pochi giorni l’idea. Dopo che Lemme ha partecipato però al Grande Fratello, la cantante ha ben pensato di mettersi di nuovo alla prova. La seconda volta pare quella giusta. "Mi sento già in forma – continua -. E per una come me che è di ottima forchetta non è facile portare a termine una dieta".

L’idea di Lemea è quella di abolire sale, zucchero, pane e latte e mangiare ad orari ben precisi. Benchè i suoi metodi siano molto contestati, sono tanti i vip che hanno seguito la dieta Lemme.