Matera 2019, con SisalPay Passaporto per la capitale europea della cultura

Un biglietto unico, anzi, un Passaporto per seguire tutti gli eventi di Matera 2019, capitale europea della Cultura. Facile da acquistare in uno dei 40mila punti vendita SisalPay e ideale per chi vuol programmare un viaggio di scoperta di una città d’arte unica e partecipare alle mostre, gli spettacoli e le iniziative in programma in questi mesi.

Una programmazione che nell’arco dell’anno ha come protagonisti 800 operatori e artisti provenienti da tutto il mondo, più di 80 produzioni culturali originali, 5 grandi mostre. Nei primi nove mesi a Matera sono stati oltre 700 gli eventi organizzati, circa 70mila i Passaporti venduti e circa 250 mila i cittadini coinvolti attivamente, sia come pubblico che come parte integrante delle produzioni. E da qui a fine anno il cartellone continuerà a richiamare visitatori. Con il Passaporto per Matera 2019 acquistato con SisalPay è possibile, ad esempio, accedere alle tante mostre nelle diverse location diffuse nella città dei Sassi (l’intero programma si può consultare su https://www.materaevents.it/home).

Tre le tipologie di Passaporto acquistabili nei punti vendita: il passaporto nominale, il voucher, personalizzabile direttamente a Matera e quello giornaliero. I primi due sono validi tutti l’anno e sono divisi in tre fasce di prezzo: 19 euro per i maggiori di 18 anni, 12 euro per i residenti in Basilicata e 5 euro per il ridotto (6-18 anni). Il Passaporto giornaliero, invece, viene venduto al prezzo di 10 euro ed è valido 24 ore dal primo accesso.

L’acquisto dei passaporti per Matera 2019 si aggiunge all’ ampia offerta di SisalPay composta da oltre 500 servizi di pagamento a disposizione del cittadino tra utenze, tributi, multe, ticket sanitari, ricariche carte prepagate.