Morto Zygmunt Bauman

È morto all'età di 91 anni il filosofo e sociologo polacco Zygmunt Bauman, uno dei massimi intellettuali contemporanei.

Nato nel 1925 a Poznan, in Polonia, da una famiglia di origini ebree, Bauman viveva e insegnava da tempo a Leeds, in Inghilterra. Era noto soprattutto per aver teorizzato la cosiddetta "società liquida", caratteristica della società contemporanea, in cui il tessuto sociale e politico sfugge a qualsiasi categorizzazione del secolo scorso.