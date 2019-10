Il Nobel per l'Economia a Banerjee, Duflo e Kremer

Il premio Nobel 2019 per l'Economia è stato assegnato ad Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer. La banca centrale svedese ha motivato il riconoscimento agli economisti, lodando " il loro approccio sperimentale volto ad alleviare la povertà globale ".

Il Nobel per l'Economia è uno di quelli che non vennero ideati originariamente da Alfred Nobel. Esiste, infatti, dal 1968, quando la banca centrale svedese fece una ricca donazione alla Fondazione. Il premio viene infatti chiamato Sveriges Riksbank. A riceverlo, quest'anno, sono stati due economisti del Mit, l'indiano Abhijit Banerjee e alla francese Esther Duflo, e uno di Harvard, l'americano Michael Kremer.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N