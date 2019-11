Paura per Angelina Jolie. Allarme bomba sul set del nuovo film Marvel

Sono in corso le riprese di "The Eternals", il nuovo film Marvel che vede nel cast tra i tanti anche Angelina Jolie. Come ha riportato l’autorevole The Sun, in una news del quattro novembre, pare che il set del cinecomis sia stato evacuato a causa di un allarme bomba.

Angelina Jolie in quel momento era a Furteventura, nelle Canarie, nella location scelta per girare alcune scene di The Eternals. La colpa della fuga dal set pare sia legata al ritrovamento di un ordigno inesploso proprio nelle vicinanze della troupe. Per precauzione si è pensato di mettere tutti in sicurezza prima dell’arrivo degli artificieri. I giornalisti inglesi che hanno riportato la notizia, affermano che si è trattato di un ordigno della seconda guerra mondiale, appartenuto all’amata nazista che proprio a Furteventura aveva innalzato una base militare.

"È stato terrificante. Quella bomba era rimasta lì per decenni e chissà cosa sarebbe successo se fosse stata innescata – racconta al The Sun uno degli addetti ai lavori -. Abbiamo evitato una strage. Non c’era sul set solo Angelina Jolie ma anche Richard Madden. Fortunatamente abbiamo evacuato tutti e gli esperti hanno risolto la situazione". In merito all’accaduto però non c’è nessun comunicato dalla casa di produzione. Il pericolo è scampato, infatti le riprese sono già cominciate. Non ci saranno ritardi sulla tabella di marcia, il film sarà pronto per il novembre del 2020.

Angelina Jolie è ora nelle sale con il sequel di Maleficent, lungometraggio targato Disney. L’ingaggio nel film Marvel per l’attrice segna il debutto nel mondo dei super-eroi. È un momento molto proficuo per l’attrice dopo le polemiche sul divorzio da Brad Pitt, proceduto con troppe lentezze e troppi ritardi a causa di un mancato accordo per l’affido dei suoi figli. Nonostante tutto la carriera cinematografica procede a gonfie vele e viene affiancata a quella di ambasciatrice per i più deboli. Il ruolo che ricoprirà in Eternals è ancora top secret, ma sicuramente sarà capace di far brillare le sue doti di attrice. Nel nuovo capitolo della Marvel inoltre, verrà presentato il primo super-eroe dichiaratamente gay del franchise anche lui ancora top secret. Nel cast oltre alla già citata Angelina Jolie, è prevista l'apparizione di Richard Madden (ex volto de Il Trono di Spade), e con l'aggiunta di Salma Hayek, Gemma Chan, Kit Harington (anche lui cerlebre per essere apparso nella serie fantasy di ultima generazioine), Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee e Barry Keoghan.