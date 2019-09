"Questo è vero amore". Eros Ramazzotti e la figlia Aurora complici nel selfie che stupisce tutti

Fa strano vedere Eros Ramazzotti con un’espressione così rilassata e divertita sul viso, dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane. Il celebre cantante si concede un buffo selfie insieme a sua figlia Aurora, così da mettere a tacere i gossip che riguardano la sua storia d’amore con Marica Pellegrinelli, da tempo già naufragata.

"So ragazzi", scrive Eros Ramazzotti su instagram nel condividere la foto in cui è ritratto insieme ad Aurora. La giovane sorride come non faceva da tempo, l’artista invece regala un’espressione buffa e divertente che si coniuga alla perfezione con il viso dolce e tenero della figlia Aurora. Una foto di famiglia che ha mandato in tilt i social. Non solo lo scatto di Eros è stato sommerso da una pioggia di like, ma ci sono stati molti commenti positivi da parte dei fan. Tanti hanno apprezzato il gesto inaspettato di Ramazzotti, sottolineando come la cura per superare un cuore spezzato è star vicino alla propria famiglia. "Questo è vero amore", scrive un utente. "Con l’amore dei figli si supera ogni cosa", commenta un altro follower. A quanto pare nessuno avrebbe preso le difese di Marica Pellegrinelli che, senza una motivazione certa, ha chiuso la sua storia d’amore con Eros Ramazzotti. Tutti sono da parte dell’artista e i commenti ricevuti sono la riprova di questo pensiero comune.

Anche Aurora si intromette nel discorso, sottolineando quando è bello il legame che ha stretto con il padre. "Ti sono vicina", scrive.