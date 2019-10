Scoperta la perla naturale più antica del mondo

È stata chiamata la perla di Abu Dhabi, dal luogo in cui è stata trovata. Si tratta della perla naturale più antica al mondo, scoperta sull'isola di Marawah, al largo della capitale degli Emirati Arabi.

Analizzando la datazione del radiocarbonio, gli archeologi sono riusciti a risalire anche a quella della perla, collocandola tra il 5.800 e il 5.600 a.C, 8mila anni fa. È probabile che all'epoca le perle fossero indossati come gioielli e spesso venivano scambiate con la Mesopotamia, in cambio di ceramiche. La scoperta ha così dimostrato che già a partire dal Neolitico, le perle venivano commercializzate nella regione. " La scoperta della perla più antica del mondo ad Abu Dhabi chiarisce che gran parte della nostra recente storia economica e culturale ha radici profonde che risalgono agli albori della preistoria" , ha dichiarato il presidente del Dipartimento di Cultura e Turismo di Abu Dhabi, autore delgi scavi.

The oldest known natural pearl in the world has been discovered by DCT archaeologists working at a Neolithic site on Marawah Island. The 8,000-year-old ‘Abu Dhabi Pearl’ will feature in the upcoming @louvreabudhabi exhibition 10,000 Years of Luxury pic.twitter.com/Kd3jHHCVCT