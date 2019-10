Tar sospende il prestito al Louvre dell'Uomo ​Vitruviano di Leonardo

Il Tar del Veneto ha sospeso il prestito al Louvre dell'Uomo Vitruviano di Leonardo. L'annullamento del provvedimento è avvenuto a seguito del ricorso presentato da Italia Nostra.

La Onlus che salvaguarda i beni culturali, infatti, aveva chiesto al Tar di annullare il prestito concesso dal Direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, che aveva deciso di dare al Louvre lo " Studio di proporzioni del corpo umano, detto Uomo Vitruviano ". Inoltre, chiedeva l'annullamento del Memorandum di Intesa " tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo della Repubblica Italiana e il Ministero della Cultura della Repubblica Francese riguardante il partenariato per il prestito di opere di Leonardo da Vinci al Musee del Louvre e delle opere di Raffaello Sanzio alle Scuderie del Quirinale ".

Italia Nostra, infatti, aveva evidenziato la violazione dell'articolo che stabilisce che i beni che costituiscono la parte principale di una determinata sezione di un museo, una pinacoteca o una galleria, non possono uscire dal territorio nazionale.