Turismo, quali sono i siti più visitati in Italia

Gli italiani (e gli stranieri) tornano ad affollare i musei e i luoghi del turismo di casa nostra. Il 2016, stando ai dati statistici pubblicati dal Ministero per i Beni Culturali, ha fatto registrare un aumento di visite e accessi ai siti e alle bellezze culturali italiane. Insieme al numero di biglietti staccati (che secondo il Mibact sono sei milioni) crescono pure gli incassi, per un incremento che si attesta sui 45 milioni di euro. A fronte di 44,5 milioni di persone che durante il 2016 hanno visitato almeno un sito culturale italiano.

I più visitati

Poche sorprese nella top trenta dei musei e dei parchi italiani. Roma si conferma in cima alle preferenze dei turisti. In cima alla classifica c’è il Pantheon con circa 7,4 milioni di biglietti staccati. Seguito dal circuito archeologico di Colosseo, Foro Romano e Palatino che si attesta sui 6,4 milioni di visitatori. Pompei si conferma attrazione irresistibile e fa segnare poco meno di 3,3 milioni di visite nel 2016. Quindi c’è la Galleria degli Uffizi che supera i due milioni di biglietti. Perde quota il Museo Egizio di Torino che a fronte degli 852mila visitatori del 2015, ne ha richiamati nel 2016 705mila, mentre fa registrare un importante incremento di visite la Reggia di Caserta che passa da 497mila a 683mila visite. In termini assoluti, però, l’exploit è del Palazzo Ducale di Mantova che grazie a quasi 130mila visite in più (da 243mila a 367mila) scala undici posizioni in graduatoria. Entrano in classifica le grotte di Catullo a Sirmione.

Le strade del turismo

Lazio e Campania sono le regioni più frequentate dai turisti. Insieme i loro giacimenti culturali hanno richiamato quasi 27 milioni di turisti. Tra le due, però, è il Lazio che grazie al fascino immortale di Roma fa registrare un numero di visite pari a poco meno di venti milioni. Per la Campania, invece, poco più di otto. Segue la Toscana che supera i 6,3 milioni di visitatori. Tra le altre, comunque staccate, emerge la buona performance del Piemonte che con 2,4 milioni di presenze si attesta al quarto posto assoluto e fa registrare un incremento pari a più del 31%. Buona la crescita anche di Calabria e Liguria (rispettivamente 17,6% e 17,5%) e del Veneto (17%). La Lombardia cresce ancora, +8,3%.

Domeniche gratis al Museo

Continuano a macinare buoni numeri le iniziative dei musei gratis ogni prima domenica del mese. Nel 2016 sono stati richiamati, in tutt’Italia, pi di 3 milioni di visitatori ai siti culturali e turistici. Il piccolo s’è registrato in primavera, con l’impennata di aprile (376mila) e di giugno (320mila) intervallati dal buon dato di maggio (poco meno di 292mila visite). Meno bene è andata nei mesi freddi, a febbraio solo 196mila persone hanno aderito all’iniziativa, a dicembre sono scese fino a 165mila. Secondo quanto afferma il Mibact, dall’istituzione delle giornate gratis (dal luglio 2014) sono stati olrte otto milioni i visitatori coinvolti con successo.