Vacanze estive 2018: ecco le mete consigliate per questa estate

Qualcuno ha già prenotato per le vacanze estive 2018, altri devono ancora decidere la destinazione, senza contare chi è già partito e chi preferisce rinunciare alla vacanza. L’Istat ha rilevato che lo scorso anno le lunghe vacanze estive si sono svolte con più frequenza in Emilia Romagna (13,6 %) e in Puglia (12,4 %). Per quanto riguarda le vacanze lunghe all’estero la meta preferita è l’assolata Spagna (13,6%), mentre la Francia viene visitata per vacanze brevi (15,8%). Tra le mete extraeuropee la destinazione più gettonata sono stati gli Stati Uniti (4,1%). Aumenta anche la durata media dei viaggi rispetto al 2016, arrivando a 5,8 notti.

La stagione estiva rimane quella in cui si viaggia di più, con una concentrazione del 41,3% dei viaggi. Nel periodo estivo più di un terzo della popolazione parte per le agognate vacanze estive, spesso sognate durante il resto dell’anno (con un aumento del 7,6 % rispetto all’estate 2016). La durata media della vacanza estiva è di circa 8,4 notti e le vacanze lunghe in questo periodo dell’anno durano circa 10,8 notti.

Ma dove andare in vacanza? Le opzioni sono molteplici. Qualche consiglio arriva dalla Cnn, che ha recentemente elencato i 18 posti da visitare nell’estate 2018.

1 – Saint Barts (o Saint Barth)

Il nome completo di quest’isola delle Antille è Saint Barthélemy ed è una collettività d’oltremare della Francia. È famosa per le spiagge bianche e i negozi griffati ed è una delle mete più esclusive dei Caraibi.

2 – Russia

In Russia si svolgerà il campionato mondiale di calcio 2018 dal 14 giugno al 15 luglio e la finale si svolgerà a Mosca.

3 – Azzorre

Regione autonoma del Portogallo, le Azzorre costituiscono un arcipelago di origine vulcanica dal paesaggio mozzafiato nell’oceano Atlantico settentrionale.

4 – Fiji

Le isole Fiji sono una nazione a sud dell’oceano Pacifico. Spiagge tropicali ricche di palme, lagune e barriere coralline: un vero paradiso.

5 – Tbilisi

Tbilisi è la capitale e il maggiore centro storico, culturale ed economico della Georgia. Da provare il khachapuri: una specie di focaccia ripiena di formaggio.

6 – California

Non solo sole, mare e grandi città: la California è anche la “wine county”, cioè la contea del vino. Dopo gli incendi dello scorso ottobre, visitare la zona del vino potrebbe aiutare a sostenere la regione.

7 – Malawi

L’Africa ha sempre il suo fascino e in Malawi è possibile fare entusiasmanti safari, per osservare da vicino i grandi animali.

8 – Us Civil Rights Trail

Un viaggio particolare attraverso gli Stati Uniti è il “Civil Rights Trail”, cioè il cammino dei diritti civili attraverso 14 stati americani. Un percorso inaugurato a gennaio di quest’anno in occasione del 50° anniversario dell’assassinio di Martin Luther King.

9 – Sudafrica (o Repubblica Sudafricana)

Il 2018 è l’anno del 100° anniversario della nascita di Nelson Mandela. Per questa ricorrenza l’ente del turismo sudafricano South African Tourism e la Fondazione Nelson Mandela hanno rilanciato l’applicazione Madiba’s Journey app, con 100 monumenti e luoghi storici legati alla figura di Mandela.

10 – Canton Ticino

Il Ticino, in Svizzera, è un’altra meta consigliata. Il cantone svizzero ha un paesaggio meraviglioso, confina con l’Italia, si parla Italiano e si produce un ottimo vino.

11 – Luang Prabang

Luang Prabang, una delle città più affascinanti del Laos (stato del sud est asiatico), è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1995.

12 – Faroe (o Far Oer)

Le Isole Faroe, arcipelago vulcanico a governo autonomo della Danimarca, si trovano tra l’Islanda e la Norvegia, circondate dall’oceano Atlantico del Nord. Ripide scogliere e valli verdeggianti ne fanno una meta spettacolare.

13 – Toronto

Cibo variegato, festival estivi e la riapertura del Museo di Arte Contemporanea: Toronto, una delle città principali del Canada, non delude mai.

14 – Telluride

Città del Colorado, negli Stati Uniti, Telluride, meta che difficilmente verrebbe in mente a un Italiano, ha un suo fascino. Situata in un canyon, è circondata dalle montagne ed è nota per le Bridal Veil Falls, cioè cascate del velo da sposa.

15 – Paraty

Paraty, città brasiliana, ospiterà il “Flip Literary Festival” dal 25 al 29 luglio, manifestazione alla quale sembra abbiano partecipato anche Bob Dylan e Isabel Allende.

16 – Los Cabos

Los Cabos, in Messico, offre spiagge deserte, zone montuose e vita notturna.

17 – Vienna

Quest’anno ricorre il 100° anniversario della morte di Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloma Moser e Otto Wagner e Vienna ricorderà questo momento storico con diverse mostre d’arte.

18 – Fez

A Fez, in Marocco, si trova la biblioteca di Al Qarawiyyin, quella che viene considerata la più antica biblioteca del mondo, riaperta dopo un progetto di restauro.