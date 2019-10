Dai ritratti di Erwitt a Basilico: l'incanto della fotografia

La magia sospesa di Luigi Ghirri, l'occhio inconfondibile di Gabriele Basilico, i ritratti di Eliott Erwitt e poi gli scatti superlativi di Steve McCurry, Mimmo Jodice, Gianni Berengo Gardin, Ugo Mulas, Mario Giacomelli, Nino Migliori. È un greatest hits delle firme della fotografia italiana e internazionale il catalogo della prossima asta di Finarte, in programma il 30 ottobre (con l'esposizione dei lavori già da sabato, dalle 10 alle 18, nella sede milanese). Quasi 300 lotti di gran fascino e varietà: i paesaggi padani di Ghirri aprono la battuta d'asta insieme alle vedute di Gabriele Basilico e alla fotografia industriale di Jodice. Si prosegue con i lavori in bianco e nero di Nino Migliori (tra cui Il Tuffatore, quotato tra i 6 e gli 8mila euro), con quelli di Mario Giacomelli (delicate le sue Storie di Terra degli anni 80: si aggiarno sui mille euro) e con gli scatti di Ugo Mulas tratti dal bel portfolio dedicato a Marcel Duchamp nel 67 (stima 8mila-10mila). Come ogni asta che si rispetti, c'è spazio per la produzione internazionale: i collezionisti apprezzeranno tre firme femminili che spiccano per originalità dello stile. L'irriverente Madonna di Cindy Sherman (stimata sui 3mila euro) fa da contrappunto glam agli scatti di Nan Golin e a quelli di Francesca Woodman, con vere chicche tra cui la stampa Providhence Rode Island (8.500/10mila euro). Saranno battute all'asta anche foto del grande Helmut Newton e una carrellata di firme americane tra cui William Eggleston, maestro del colore su pellicola fotografica: la sua En Route to New Orleansd è sulla copertina del corposo catalogo d'asta. Chiudiamo con un maestro in questi giorni, peraltro, esposto anche al Mudec di Milano che vanta molti estimatori in Italia: l'americano Eliott Erwitt, presente con due scatti iconinici. Si tratta di New York, foto in bianco e nero di gambe di donna tra due cani, e dell'incantevole California Kiss, Santa Monica del 1955.

