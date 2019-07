De Ligt alla Juventus? Colpo ormai a un passo

Matthijs De Ligt è ad un passo da diventare ufficialmente un giocatore della Juventus. Secondo quanto riportato dal "De Telegraaf", sarebbe stata trovata l'intesa tra l'Ajax e i bianconeri sul difensore olandese. La quadra tra le due società sarebbe stata individuata in 70 milioni di euro più bonus. Che la situazione si stesse sbloccando era già evidente da alcune ore visto che al difensore olandese era stato permesso di non partire con gli altri giocatori dell'Ajax per il ritiro estivo, per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione.

Secondo la fonte olandese, la Juventus aveva inizialmente fatto un'offerta di 50 miioni di euro per De Ligt sin dallo scorso anno. Tale cifra, però, era sempre stata ritenuta insufficiente anche perché il giocatore proviene direttamente dal vivaio interno dell'Ajax. L'offerta, nelle ultime settimane, era stata progressivamente alzata sino ad arrivare alla cifra di 70 milioni di euro. Offerta che è stata quindi acettata. Per avere il difensore, i bianconeri dovranno dunque versare questa cifra nelle casse dei Lancieri.

Sul fonte contrattuale, non ci sono problemi. De Ligt e la Juventus da tempo avevano trovato un accordo. Il difensore olandese ha ottenuto uno stipedio da favola dai bianconeri: ben 12 milioni di euro a stagione. Tale cifra lo renderebbe il secondo giocatore più pagato in Serie A, alle spalle del suo prossimo compagno di squadra Ronaldo.