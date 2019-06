Domande e risposte scottanti sull'Inferno

Ecco una domanda che i giornalisti sull'aereo mai rivolgono a papa Francesco: «ma l'Inferno c'è?». Sarebbe interessante un'eventuale risposta. Infatti, l'Inferno è scomparso da decenni dalla predicazione cattolica. E oggi, in tempi di primato della «misericordia», è un tema clericalmente scorretto. Ma una cosa cessa di esistere perché non se ne parla più? Dovrebbe, al contrario e a rigor di logica, essere centrale, perché dal fatto che ci sia o non ci sia dipende tutto. È, in altri termini, la scommessa di Pascal, quotata al cinquanta per cento. C'è o no? Bella domanda.

Rino Cammilleri