Romina Power a Domenica In: "Troppi vaccini per i bambini". Ma la figlia la gela così

Questa domenica, in data 15 settembre, è stata trasmessa la prima puntata della nuova edizione di Domenica In, il talk-show condotto da Mara Venier. E, nel nuovo appuntamento tv targato Rai 1, è apparsa in qualità di ospite l'ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power. La cantante dal talento poliedrico ha concesso un'intervista esclusiva alla Venier, nel corso della quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ruolo di nonna, dopo aver celebrato lo scorso agosto la nascita dell'ultima nipotina di nome Cassia Ylenia (Ylenia come il nome della figlia avuta da Al Bano e scomparsa diversi anni fa in circostanze misteriose, in America).

"Essere nonna è bello -ha dichiarato nel corso del suo ultimo intervento televisivo, Romina Power-. Questi esseri sono come degli angeli, ma è anche frustrante. Non puoi decidere nulla, fanno tutto i genitori". La Power sembra, quindi, lanciare delle battute al vetriolo alla figlia Cristel, in merito alla questione vaccini. "Si fanno troppi vaccini", ha precisato il suo punto di vista l'ospite Romina. E, in un collegamento avvenuto in diretta da Zagabria, non si è fatta attendere la risposta della figlia di Romina, Cristel Carrisi, che ha commentato così il monito no vax lanciato dalla madre in trasmissione: "Io penso che bisogna fidarsi del proprio medico". Cristel prosegue, poi, parlando della mamma vip: "Nonna Romina è molto hippy, non so se lascerei i miei figli da soli con lei, non so come sono sopravvissuta io. Non ho mai visto mia mamma ogni singolo giorno. Meglio così, puntiamo più sulla qualità che sulla quantità. Se devo pensare alle cose più concrete le faceva tutte nonna Jolanda... A parte gli scherzi ha sempre messo la famiglia prima della carriera e ha fatto tante rinunce".

Romina Power divide a Domenica In

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Romina Power a Domenica in hanno diviso a metà l'opinione del pubblico di casa Rai. Tra i commenti critici destinati alla cantante, infatti, si legge: "Romina Power, dall’alto dei suoi 5 master in malattie infettive, ha affermato su Rai1 di essere rammaricata del fatto di non avere potere decisionale sui suoi nipoti, perché se dovesse decidere lei, i suoi nipoti non sarebbero vaccinati. Signore pietà".