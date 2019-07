Donadoni sbarca in Cina, allenerà lo Shenzhen

Donadoni riparte dalla Cina. L’ex calciatore del Milan ed ex tecnico della nazionale e di squadre importanti come il Cagliari, il Parma e il Bologna, è stato ingaggiato dal Shenzhen FC di cui è diventato il nuovo allenatore. Il contratto durerà sino al 2021 e prevede un corrispettivo di 5 milioni a stagione. Donadoni succede allo spagnolo Juan Car che lo scorso anno ha guidato lo Shenzhen FC alla promozione in massima serie dalla seconda divisione. L'annuncio è arrivato direttamente dai canali social della squadra cinese.

L'allenatore ripartirà quindi dalla Chinese Superleague. La sua nuova avventura sicuramente non sarà facile ed inizia nel modo più complesso possibile. Il primo obiettivo di Donadoni sarà quello di salvare la nuova squadra dalla retrocessione. La squadra rossonera ciense che nel 2004 era riuscita a vincere lo scudetto, non naviga oggi in acque tranquille, calcisticamente parlando, visto che è penultima in classifica.

Il campionato cinese è già in fase avanzata e quindi riuscire ad agguantare la salvezza sarà davvero una grande impresa. Donadoni ha quindi deciso di cambiare decisamente vita. Il tecnico lombardo non allenava più dopo essere stato esonerato lo scorso anno dal Bologna.

