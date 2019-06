Douglas Costa non se ne va, rimane alla Juventus

Douglas Costa si sta godendo le meritate ferie a Capo Verde e ne ha approfittato anche per fare il punto della situazione e di chiarire quale sarà il suo futuro. Come ha riportato Tutto Sport, l'esterno brasiliano della Juventus ha rilasciato un'intervista da Capo Verde in cui dichiara la volontà di voler rimanere il prossimo anno ancora con i bianconeri. Anzi, il giocatore ha sottolineato di avere un contratto di altri 3 anni e di essere convinto di restare, anche perché adesso è "tutto nuovo".

Costa è stato per un po' di tempo al centro di alcune voci di mercato, ma quanto dichiarato mette fine a queste speculazioni. Il giocatore ha quindi tutta l'intenzione di voler rimanere alla Juventus sino alla fine del suo contratto.

E sulla prossima stagione della Serie A ha già le idee molto chiare. Nonostante la prossima stagione si preannunci molto difficile, l'obiettivo rimane sempre quello di migliorare come squadra per puntare alla Champions League. Dichiara, infatti, Costa: "Ogni anno è più difficile: ora c'è Conte all'Inter, Ancelotti al Napoli. Tutte si rinforzano. Sarà un campionato difficile. La nostra priorità è migliorare partita dopo partita per migliorare anche in Champions League, il nostro principale obiettivo. Anche se la Juve deve vincere ogni torneo a cui partecipa."

Il giocatore brasiliano ha voluto commentare postivamente anche l'arrivo di Sarri sulla panchina della squadra. "Non conosco Sarri personalmente ma l'ho visto lavorare a Napoli. Fece una grande stagione nel mio primo anno in Italia: secondo me faremo grandi cose con lui."