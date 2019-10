Dybala, la mamma della sua fidanzata: “Lo odio”

La relazione tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini non mostra crepe. La nipote della famosa tennista argentina Gabriela Sabatini ha persino seguito il giocatore della Juventus a Torino. La scelta della cantante argentina ha, però, mandato su tutte le furie la madre Catherine Fulop che ha avuto parole molto dure nei confronti del bianconero. Durante un'intervista ad un programma radiofonico, la madre di Oriana Sabatini ha sottolineato di non aver perdonato Dybala di aver portato la figlia in Europa. Proprio per questo, la donna ha detto al giocatore che "lo odia" ma lui ha risposta che si sta prendendo cura della figlia.

Catherine Fulop ha raccontato che la relazione ha da poco raggiunto un anno e che, inizialmente, voleva "uccidersi". A causa del rapporto con il giocatore, in un attimo la figlia è stata via per 4 mesi e questo periodo per la donna è stata molto pesante.

Ma la madre di Oriana Sabatini non ha parlato solamente del rapporto con Dybala ma anche del bacio saffico della figlia con un'altra donna all'interno di un video musicale. Catherine che di mestiere è attrice, fotografa e modella, ha sottolineato che gli è piaciuto vedere la figlia baciare un'altra donna e che ha trovato il bacio bellissimo. Racconta, infatti, la madre: "Mi è piaciuto vedere Oriana baciare un’altra donna, l'ho trovato bellissimo. Non sono rimasta affatto colpita. Mi piace che sia libera e senta di poter fare qualsiasi cosa. Tutto quello che ho detto è stato quanto sono belle, wow… Potrei innamorarmi di una donna. Sono sicura che avrei potuto avere una relazione con una donna".

