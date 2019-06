Dzeko all’Inter? Adesso c’è anche l’indizio social

Il futuro di Edin Dzeko sembra essere targato Inter. E adesso c'è pure una, anzi due piste social che farebbero pensare che il giocatore della Roma sia sempre più vicino ai nerazzuri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'attaccante bosniaco ha condiviso una foto su Instagram di alcuni suoi momenti di relax con la famiglia a Portofino dopo la partita Italia-Bosnia. Sino a qui niente di strano se non che un tifoso dell'Inter ha commentato la foto, lasciando quattro cuori, due neri e due azzurri.

Commento che al giocatore è particolarmente piaciuto tanto da avergli attribuito un "Like", cosa che, però, non è stata gradita affatto dai tifosi della Roma. Sempre dai social arriva un secondo indizio che spinge sempre più a pensare che il giocatore della Roma possa, presto, cambiare maglia. Indizio che arriva da Perisic che è amico del bosniaco ma che gioca con l'Inter. Il giocatore nerazzurro è stato taggato sempre sotto una foto su Instagram di Dzeko, da un tifoso dell'Inter che ha scritto anche "Next year together", cioè "il prossimo anno insieme".

Commento a cui Perisic ha attribuito un "Like". Due segnali inequivocabili che l'attaccante bosniaco potrebbe aver preso la via di Milano. Ovviamente, a questo punto la palla passa alle due società che dovranno trovare un accordo sul passaggio del giocatore.