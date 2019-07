E c'è un'app per ogni escursione

Non solo oggetti e strumenti tecnologici ed innovativi. Per le vacanze 2019 sono davvero numerosissime le «App» da scaricare sullo smartphone che ci consentono di organizzare, ottimizzare, conoscere quello che ruota attorno ai luoghi dove trascorreremo le vacanze. Eccone alcune. Per ottenere info circa il bagno o il lido più idoneo ai nostri gusti e al nostro portafogli dove vorremmo rilassarci può essere ideale dare una sbirciatina all' App «YourBeach». Consente di scegliere e di pagare in anticipo l'ombrellone prima di recarci in spiaggia e di opzionare anche cibi e bevande graditi. Se vogliamo essere sicuri di non scottarci e ci interessano dettagli su raggi ultravioletti, temperatura e qualità dell'aria, l'App «Smart Shade» è quella che fa al caso nostro. Restando in tema di vacanze e di giri in barca esistono App a cui non possiamo rinunciare.

«Nautical Routes» calcola la rotta da seguire fornendo i gradi esatti da tenere sulla bussola, la distanza, il tempo di percorrenza «Anchor Watch» è invece un valido allarme che ci avvisa se la barca si allontana troppo dal punto di ancoraggio settato (molto utile in rada). Se invece siamo persone «vento-dipendenti» perché ci piace godere il mare con winsurf, barche a vela, paracaduti, parapendii o se semplicemente siamo amanti della pesca e vogliamo sapere se Eolo possa disturbare o meno il nostro hobby preferito, l'opzione potrebbe essere quella di scaricare «Windy».

Le previsioni del vento di tutto il mondo saranno precise ed accurate. Se proprio non riusciamo a disconnetterci per qualche ora al giorno, speriamo che, almeno in vacanza, venga meno l' abitudine di parlare con gli assistenti vocali (Siri, Cortana, Alexa, Bixby). Sarebbe triste salutare, scambiare quattro chiacchiere o socializzare coi vicini di ombrellone o di sdraio...virtualmente.

MVan