... e la scarpa è sempre più hi tech

Paola Gervasio

Contaminazioni tra montagna e città, tra sport active e artigianalità. Le calzature per l'autunno inverno 2020-21 sposano nuove declinazioni e sperimentazioni. È il caso per esempio della linea ispirata allo stile alpino, presentata da Doucal's, marchio che fa capo all'omonima azienda con sede a Montegranaro, in provincia di Fermo, nel cuore del distretto marchigiano delle calzature. Una mix di stili ibridi, dove formale e informale convivono, introducendo interventi tecnici e performanti a partire dai tessuti e pellami con trattamenti waterproof su pedule, monkey boot, e la monkey shoe. Sull'intramontabile Sant Morritz, accanto al cuoio, trovano posto applicazioni di montone, ma anche l'uso di lana originale del trentino nelle tonalità del grigio, verdone, check cammello e blu. In collezione non mancano comunque modelli ispirati all'eleganza londinese dei gentiluomini dei club, al rigore delle uniforme dei campus. Le calzature in questo caso propongono un design essenziale, prime pregiate, finissaggi e finiture sobrie.

Herno, il marchio di capispalla di lusso con sede a Lesa (Novara), ha lavorato su innovazione e tecnologia anche nelle calzature. Per la linea Laminar, dedicata al consumatore metropolitano, ha stretto un'alleanza con Scarpa, azienda con sede a Asolo (Treviso) e specializzata in calzature tecniche. «Da questo incontro è nata la sneakers Laminar Assoluto, un modello unisex da città impermeabile, in Gore-tex. È un prodotto tecnico a elevata tecnologia e leggerissimo, pesa solo 320 grammi», ha spiegato Claudio Marenzi, Presidente e amministratore delegato Herno.

La sneakers #ActNow di Ecoalf nasce invece per lanciare un messaggio di impegno concreto per la sostenibilità del pianeta. È creata in nylon riciclato, con suola personalizzata. Comoda e 100% riciclabile, riduce al minimo l'impatto ambientale massimizzando il comfort.

L'eleganza formale è riletta in chiave creativa da Giuseppe Zanotti che per il prossimo autunno inverno propone chelsea boots e mocassini con tacchi plexi, futuristici e inusuali, o dettagliati di eleganti fibbie country. La scelta cromatica è solida e materica: croste ingrassate, morbide pelli e stampe si colorano di rosso, prugna, nero, verde bottiglia, testa di moro. Nuovissima invece la squared loafer, il mocassino dalla punta carrè ispirata agli anni '90. La lavorazione a mezzo sacchetto, che da sempre contraddistingue il brand, ne garantisce la massima flessibilità, comodità e leggerezza. Tra le sneaker torna protagonista il modello Talon, con leggerissimo fondo ergonomico in gomma che abbraccia la tomaia specchiata o cangiante.

Stile classico ultra confortevole infine per Moreschi. Stivaletti, polacchini e stringate si tingono con le tonalità calde del marrone delle aree sahariane, dei verdi accesi delle foreste canadesi, dei blu e dei grigi della Patagonia. Un elemento distintivo diventa la suola, con una varietà di fondi in gomma in diversi pesi ed altezze, da quella ultralight fino al popolare carro armato, dall'aspetto imponente, ma ultra flessibile.