Ecco come Angelina Jolie si trasforma in Malefica

Siamo molto vicini ad Halloween e quello di “Malefica” è uno dei travestimenti più amati. Ma nonostante si possa realizzare in maniera perfetta, la maschera, che nel film è stata ripresa dal cartone originale della Disney, nessuno potrà eguagliare la preparazione di Angelina Jolie.

Per questo la Disney ha diffuso un video in cui si mostra la lunga preparazione per trasformare Angelina Jolie nella Malefica del film “Maleficent - La signora del male” uscito in Italia il 17 di ottobre. Il film ha guadagnato in America solo nel primo week end 36 milioni di dollari, superando “Jocker”, mentre nel mondo ha incassato 117 milioni di dollari di cui 4 soltanto in Italia.

Quella di Malefica è una storia completamente rivista dalla Disney, in controtendenza alle ultime uscite sempre della stessa casa di produzione molto fedeli agli originali. Nel cast oltre Angelina Jolie anche Elle Fanning Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple e Lesley Manville, mentre un’affascinante quanto ambigua Michelle Pfeiffer ricopre il ruolo da antagonista, impersonando la regina, futura possibile suocera di Aurora.