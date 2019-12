Calzature, debutta Micam X palcoscenico di innovazione e trend

L’evoluzione del settore calzaturiero, dai materiali all’avanguardia ai trend di consumo, dalla sostenibilità ai nuovi concept del retail: un racconto innovativo che si scoprirà a Micam “X” il nuovo format che debutterà con il “Numero Zero” alla prossima edizione di Micam, il salone internazionale della calzatura, in programma dal 16 al 19 febbraio 2020 a Fiera Milano.

L’industria calzaturiera sta attraversando una fase di profondo cambiamento sia nei processi produttivi che nel lifestyle dell’accessorio moda più amato anche da parte del consumatore, così Micam “X”, diventerà il palcoscenico delle proposte più innovative e tecnologiche nell'area delle sfilate e dei seminari al Padiglione 1, nel cuore del salone. Sarà il luogo di incontro in cui il pubblico di troverà stimoli coinvolgenti alla scoperta delle nuove tendenze di mercato, tra correnti di stile, ricerca dei materiali, sostenibilità e futuro del retail.

Qui presentazioni, workshop, allestimenti speciali e altre iniziative si svilupperanno intorno ai tre temi chiave: materiali, sostenibilità e retail. Speaker e realtà innovative da tutto il mondo si confronteranno con le incognite (da qui “X”) del futuro per trovare le chiavi di lettura dei cambiamenti sempre più dirompenti che stanno cambiando le regole del gioco.

Micam “X” sarà un’esperienza immersiva attraverso presentazioni e ricerche accurate e materiali da vedere e toccare. L'opportunità per ascoltare opinioni autorevoli e approfondire anche il tema della sostenibilità, fornendo delle basi concrete agli operatori del settore per le proprie scelte di mercato perché attorno al termine sostenibilità si stanno creando nuove influenze di consumo ed è necessario comprendere come indirizzarsi verso scelte di acquisto consapevoli e realmente sostenibili.

Con lo sviluppo di tecnologie sempre più evolute, cambiano anche i canali distributivi: l’approccio di brand e retailer in questo ambiente in costante trasformazione deve ridisegnare la propria offerta e la propria presenza nel mercato, per rispondere a nuovi stili e modalità di consumo. Per questo Micam “X” porterà tecnologie, prototipi, soluzioni e ispirazioni per supportare le strategie di mercato verso il consumatore del futuro.

Un debutto teaser a febbraio, che si trasformerà in una “prima” nell’edizione di Micam che si terrà dal 20 al 23 settembre 2020 proponendo un’agenda ancora più intensa e coinvolgente perché il Salone internazionale della calzatura di Assocalzaturifici, sempre attento agli sviluppi del mercato, della moda e dell’accessorio, continua ad offrire occasioni uniche agli addetti ai lavori per restare al passo con la trasformazione in atto, confermando la sua capacità di rinnovarsi continuamente.