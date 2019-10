Fiera Milano protagonista al China International Import Expo

Fiera Milano in primo piano in Cina dal 5 al 10 novembre dove partecipa al China International Import Expo (Ciie), l'evento mondiale promosso dal Ministero del Commercio cinese e dalla Municipalità di Shanghai in scena nella capitale economica del Paese. Seconda edizione che vedrà anche la presenza del presidente Xi Jinping a sottolineare il peso della manifestazione e alle iniziative che ruotano attorno alla Via della Seta.

Il maxi evento espostivo, dedicato all’importazione di prodotti e servizi, è riservato ad aziende e istituzioni interessate a presentarsi o rafforzare la loro presenza sul mercato cinese creando nuove occasioni di business e a Paesi e regioni di tutto il mondo per rafforzare la cooperazione e promuovere lo sviluppo dell’economia globale. Oltre 100 i Paesi con l'Italia presente in forze con 170 aziende.

Fiera Milano opera in Cina dal 2008 attraverso le società Hannover Milano Fairs China e Hannover Milano Fairs Shanghai, che fanno capo alla joint venture costituita con Deutsche Messe AG, presidia e organizza una ventina di mostre professionali in numerosi comparti di punta dell'industria e dei servizi: dalla meccanica strumentale, automazione, automotive, edilizia, movimentazione industriale, turismo, ambiente, energia e packaging. Lo stand di Fiera Milano e Deutsche Messe AG si trova nel padiglione 1 del CIIE, spazio dedicato ai servizi e ai quartieri fieristici.