Homi 2020, novità e trend dello stile di abitare con 600 espositori

Homi, il Salone degli stili di vita, torna sul "palcoscenico" internazionalea di fieramilano (Rho) dal 24 al 27 gennaio per una edizione disegnatata attorno a un format rinnovato che scandisce i tempi in evoluzione e propone ai visitatori i trend che verranno fra storie d’artigianato e di innovazione, momenti di incontro e di confronto, ricerca e condivisione tra professionisti e stakeholder, sostenibilità e futuro, con percorsi che spaziano dalla decorazione al tableware, dal design al tessile, dalle fragranze al gifting e al festivity. Circa 600 gli espositori con il 19% delle aziende estere, in particolare da Germania, Francia, Spagna e Portogallo tra i Paesi europei e da Corea e Giappone tra i Paesi internazionali.

Questa edizione focalizza l’attenzione sugli operatori del settore home hospitality, tendenza in crescita legata alla domanda di ambienti confortevoli e funzionali nell’era delle case condivise e del B&B globalizzato. Tema su cui sono impegnati progettisti, aziende e distributori che devono declinare nuovi stili e nuove logiche di fruizione degli ambienti, ideando spazi fortemente connotati dalla cultura locale, in grado di ospitare persone provenienti da ogni parte del mondo.

Esigenza che è stata sviluppata da Homi con un'attenta strategia di scouting e profilazione realizzata in collaborazione con Ice-Ita che ha consentito di portare in fiera oltre 500 buyer altamente selezionati, provenienti da 65 Paesi, tra cui Russia, Stati Uniti, Cina, Canada, Spagna e Giappone che partecipano con le delegazioni più numerose.

La manifestazione si indirizza adiverse tipologie di visitatori accompagnandoli in uno storytelling sempre in divenire con l’ausilio di percorsi esperienziali in cui la prospettiva nazionale e quella internazionale si fondono diventando un tutt’uno e si arricchiscono di progetti speciali nati nel segno dell’originalità, dell’inclusività e della sostenibilità.

Brand storici e consolidati accanto ai nuovi designer propongono un’offerta molto articolata pensata in base alle nuove logiche della distribuzione, suddivisa in tre diversi momenti di visita, studiati per rispondere alle esigenze degli operatori e alle diverse consumer-experience.

Home Retail Inspiration è dedicato al target di negozi specializzati, alla distribuzione organizzata e alle piattaforme e-commerce - che al suo interno presenta una selezione estremamente varia e versatile, declinata, a sua volta, nelle aree Fragrance Inspiration e Textile Inspiration.

Home Boutique&Design valorizza la manifattura di qualità che si rivolge ai department store e ai concept store di ricerca, agli interior designer, agli architetti, e agli operatori del settore alla ricerca di proposte originali e innovative. Una selezione dall’anima italiana, dedicata all’artigianato locale e al design Made in Italy, Creazioni Italiane, accanto a quella a vocazione interazionale, World Designers, che riunisce il meglio delle proposte oltre confine all’insegna di ricerca, qualità e unicità.

Home International Delivery si rivolge al mercato della distribuzione multi-prodotto e dell’import-export internazionale con un' ampissima gamma di prodotti e di fasce prezzo che rispondono alle esigenze del canale retail più sensibile alla competitività in termini di margini e product-mix. Tante le proposte innovative e gli spunti per ciascuna delle varie sottosezioni, compresa quella dedicata ai gadget e alla cartoleria.

Infine Festivity - visitabile con un calendario specifico dal 22 al 26 gennaio – valorizza il settore dedicato agli articoli per le festività tradizionali e per le grandi occasioni con un focus sulle decorazioni natalizie e sull’arte del presepio.

Il fermento creativo che che coinvolge tutte le dimensioni del mondo casa è declinato poi attraverso quattro progetti narrativi, che aiuteranno aziende e buyer a diffondere al meglio i contenuti esperienziali e di design della manifestazione.

Storie di artigianato e di innovazione caratterizzano #HOMIStory in cui lavoro, passione e sogni diventano il fil rouge di una narrazione che porta nel backstage di progetti e prodotti dell’abitare dell'eccellenza nazionale e internazionale.

Tra momenti di incontro e spunti di condivisione si articola #HOMITalk che sceglie location inaspettate - come atelier e case private – con un pubblico selezionato per aprire un confronto in divenire sulle tematiche dell’abitare e sull’universo lifestyle. Ricerca e condivisione sono al centro di #HOMICommunity, un programma di roadshow distribuito sul territorio nazionale per avviare un dialogo costruttivo con il tessuto imprenditoriale e artigiano in nome di un interesse che si fa community.

Spazio alla sostenibilità e al futuro infine con #HOMINext, progetto che raccoglie e valorizza la creatività sostenibile dal mondo: a curare questa edizione che prende il nome di Ecosocially by Luca Gnizio con l'eco-social artist che porterà in mostra le più innovative e originali soluzioni di design eco ed etico.



Workshop, talk e momenti di incontro completano e rendono unico il panel della manifestazione, proponendo uno spaccato delle tendenze del mercato, idee e suggerimenti: ovvero sguardo internazionale sulle nuove tendenze della progettazione degli interni assicurato da un ciclo di conferenze dedicato ai temi della progettazione degli interni nell’ambito residenziale e in quello dell’ospitalità. E ancora un ciclo incontri a cura della Fondazione dell'Ordine degli Architetti Ppc della Provincia di Milano che approfondiscono visioni e scenari dei più contemporanei progetti negli ambiti dell’hôtellerie e degli interni ed approfondimenti dedicati al Retail, realizzati in collaborazione con Casastile e coordinati da Francesca Zorzetto, docente degli Executive Master e Training Course di Retail Institute Italia.

La condivisione del progetto espositivo con le più importanti associazioni di categoria – realtà come Art, Anima e Confartigianato – garantisce contenuti e idee in linea con le esigenze di aziende e operatori, facendo di Homi una community aperta, stimolante e in linea con il mercato che cambia. Così il Salone, piattaforma di business diventa anche hub di crescita professionale.

Homi, Il Salone degli Stili di Vita si tiene dal 24 al 27 gennaio 2020 a Fieramilano (Rho) con preapertura dal 22 gennaio per gli operatori del mondo Festivity (22-26 gennaio 2020).

Tutte le informazioni su www.homimilano.com