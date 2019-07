Sea sulla rotta per la Cina: accordo per sviluppare i voli tra Malpensa e aeroporto Xì An Xianyang

Lo scalo internazionale di Milano Malpensa su rafforza sulla rotta per la Cina con la firma tra i vertici di Sea, la società di gestione degli aeroporti di Milano, e di XI’An Xianyang International Airport - presente Liang Gui, vice governatore dello Shaanxi - del Memorandum d’intesa per lo sviluppo di un progetto di cooperazione strategica che prevede l’incremento di nuove rotte tra lo scalo di Malpensa e quello di Xi’an, il più importante aeroporto della provincia dello Shaanxi: obiettivo principale, stabilire un collegamento aereo per lo sviluppo del traffico passeggeri e la promozione delle rispettive destinazioni.

“Le autorità aeroportuali di XI’An Xianyang International Airport e il vice governatore della Provincia dello Shaanxi - dichiara Armando Brunini, amministratore delegato e direttore generale di Sea - hanno apprezzato la nostra volontà di contribuire allo sviluppo del turismo e del traffico aereo tra due delle regioni più importanti dei rispettivi Paesi. Il 2020 sarà l’anno della cultura e del turismo tra Italia e Cina e questa partnership, che si inserisce all’interno dell’iniziativa Belt and Road, contribuirà ad avvicinare ulteriormente i due Paesi tra loro”.

“Sono molto soddisfatto – continua Brunini – del lavoro di Sea con i rappresentanti degli aeroporti e con le autorità locali, ma auspichiamo che il Governo sia sensibile nei confronti di una maggior apertura a favore di una liberalizzazione tra le due Nazioni grazie agli accordi bilaterali”.

"Sea è uno dei dieci maggiori operatori aeroportuali in Europa per il traffico di merci e passeggeri - ha affermato Ma Zhonghua, vice direttore generale di XXIA - e Milano Malpensa è uno dei più importanti d’Europa, mentre l’aeroporto internazionale di XI’ Ai Xianyang è il più grande della Cina nord-occidentale, uno dei principali hub del Paese. È un grande onore per noi firmare questo memorandum d’intesa con Sea. Abbiamo raggiunto la decisione comune di rafforzare la futura cooperazione su Xi'an-Milano per costruire un nuovo collegamento aereo lungo la Via della Seta”.