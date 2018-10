Adesso tassano anche il trasporto dei cavalli

Lo Stato è pronto a mettere nuove tasse: questa volta sul trasporto dei cavalli. Come spiega Libero, la circolare 300/A7812/18/108/29 del ministero dell'Interno e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dice che " per trasportare i cavalli i proprietari debbano far ricorso a mezzi di ditte specializzate se non possiedono un van o un furgone attrezzato, definito 'a uso speciale': dunque non si potrà più ricorrere ai veicoli del Circolo Ippico dove sono tenuti i cavalli perché si verificherebbe un trasporto in conto terzi che presuppone una finalità economica. E quindi si tratterebbe di un trasporto abusivo ".

Secondo Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise), si tratta di " un qualcosa di mai visto, una serie di concetti che non sono neanche previsti nel nostro ordinamento giuridico ". E quando è arrivata negli uffici federali, la circolare ha stupito tutti. " Lo Stato agisce alla rovescia e decide di ignorare le Federazioni sportive e mettere i bastoni fra le ruote a chiunque voglia portare in giro i propri animali, che sia per partecipare a gare, manifestazioni di beneficenza o escursioni con gli amici ", ha detto Di Paola. " La quotidianità è questa: i proprietari lasciano il proprio cavallo atleta a un Circolo Ippico al quale sono associati e poi lo fanno trasportare con i mezzi del circolo. Una modalità in linea con gli statuti dei Centri Ippici, dato che sono inquadrati come Associazioni Sportive Dilettantistiche il cui scopo è la promozione della cultura e dei valori del cavallo e dove non si perseguono fini di lucro ".

Ma adesso non si potrà più proseguire su questa linea. La circolare 300 impone il ricorso a ditte specializzate e nei corridoi delle federazioni si vocifera di " pressioni sul ministero dei Trasporti di alcune associazioni che rappresentano imprenditori del trasporto ippico ", afferma Di Paola. " Siamo ingiustamente trattati anche noi come imprenditori del settore ippico, parlano di finalità economiche prendendo a pretesto i premi vinti in competizione i quali, però, sono sottoposti a trattamento fiscale agevolato e consentiti come chiarito anche da una circolare dell' Agenzia delle Entrate dell' agosto scorso. Pure quella è carta straccia? ".