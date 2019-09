Visitatori e buyer in crescita per il Micam dei 50 anni

Visitatori e incontri d’affari in crescita per Micam 88, il Salone internazionale della calzatura di Assocalzaturifici che ha chiuso l’edizione dei 50 anni di settembre con presenza di 44.076 operatori, di cui il 60% internazionali, che hanno potuto scoprire in Fiera Milano le nuove collezioni di 1303 aziende espositrici italiane ed estere. La crescita registrata è stata del +0,94% sui singoli ingressi rispetto all’edizione di febbraio 2019, con un aumento in particolare di quasi il 2% degli stranieri e una leggera flessione - 0,55% - degli italiani.

Sul fronte dei mercati internazionali Micam 88 è stata caratterizzato dalla fortissimma presenza di visitatori provenienti dalla Cina e da Hong Kong e un incremento del 10% della Svizzera, hub logistico della distribuzione di calzature, soprattutto delle griffe e dei brand. E se i tradizionali mercati europei hanno tenuto, va registrato il calo a doppia cifra di Russia (-12,85%) e Ucraina (-8,68%).

“Le fiere continuano a rappresentare uno strumento completo per il business calzaturiero e, visti i risultati siamo orgogliosi della buona riuscita di questa edizione che conferma Micam come la manifestazione più importante al mondo in questo settore - commenta il presidente Siro Badon -. Assocalzaturifici continuerà a lavorare per l’internazionalizzazione delle aziende, utilizzando tutte le strategie possibili per far incontrare il prodotto di qualità con i buyer in grado di apprezzarla, guardando in particolare ai mercati di Russia e Ucraina, in calo come era già stato evidenziato dai dati congiunturali prima della manifestazione”.

Il tema dell’export è centrale nelle strategie del made in Italy calzatuiriero e interessa tutti i distretti e in particolare le aziende medie e piccole che vedono puntare su innovazione, ricerca, tecnologia, commercializzazione temi che richiedono investimenti e certezze sul fronte della politica industriale. “L’Italia deve puntare sulle sue eccellenze, sul suo saper fare - ha detto il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto durante la sua visita in Fiera. Dal tema della block chain a quello della formazione e del lavoro, per Scalfarotto la strada da seguire è quella di evitare divisioni perché la guerre commerciali danneggiano il made in Italy e le sue eccellenze. Il sottosegretario ha anche spiegato che sono allo studio diverse iniziative del governo per internazionalizzazione e della valorizzazione del sistema moda italiano.

La posta in palio a livello internazionale è alta, basta leggere i dati della nota congiunturale elaborata dal Centro Studi Confindustria Moda per Micam Milano. Nei primi 5 mesi di quest’anno l’export italiano di settore ha fatto segnare un leggero calo in volume (-0,4%) ma un confortante +8,4% in valore (il prezzo medio salito a 45,93 euro al paio: +8,8%). All’estero sono stati venduti 91,8 milioni di paia (343mila paia in meno su gennaio-maggio 2018) per un valore record di 4,22 miliardi di euro.

Fra le tante novità presentate, è stato accolto con grande interesse da parte degli operatori il debutto dell’area espositiva Players District creata per offrire un palcoscenico al comparto delle calzature sportive e outdoor, che trovano attenzione crescente tra i consumatori e buyer, impegnando le aziende a continui investimenti in ricerca e tecnologia. Questo spazio, dinamico e ricco di eventi collaterali come il Micam Trophy, si svilupperà ulteriormente nell’edizione di febbraio 2020.

Successo anche per mostra It’s Shoe Time allestita nella Fashion Square, che ha consentito ai visitatori di immergersi virtualmente nella storia del costume dagli anni ’70 ad oggi, dal punto di vista della moda delle calzature. Dal 19 al 22 settembre la mostra si trasferirà al Mudec fino al 22 settembre e sarà aperta gratuitamente al grande pubblico della fashion week.

Prossima edizione di Micam dal 16 al 19 febbraio 2020 in Fiera Milano Rho.