Eleonora Boi, compagna di Gallinari: il lato B è da urlo

Le wags del calcio sono famosissime ma non si sa molto delle donne degli sportivi delle altre discipline. C'è una ragazza che sta scalando le vette dei social network a suon di seguaci e di like. È Eleonora Boi, modella e giornalista sportiva felicemente impegnata con il gigante Danilo Gallinari. Ha quasi 700mila seguaci e le sue foto fanno il pieno di apprezzamenti. Secondo l'opinione comune è lei la vera “rivale” di Diletta Leotta, la giornalista sportiva più amata dagli italiani.

Il paragone non è certo azzardato se si scorre il profilo Instagram di Eleonora Boi, dove la ragazza posta spesso sue immagini patinate. L'ultima la ritrae di spalle, davanti allo splendido mare della costa meridionale della Sardegna a pochi chilometri dalla sua città. La maggior parte dei seguaci di Eleonora non ha certo notato le incredibili sfumature del mare sardo, perché l'attenzione è stata inevitabilmente catturata dal lato B della giornalista. Uno scatto che ha raccolto più di 50mila like e che ha fatto girare la testa ai follower di Eleonora. “ Bisogna essere cattivi dentro per tagliare la foto proprio là. ” ha scritto un ragazzo che avrebbe gradito un'inquadratura diversa, “ Non riesco a guardare altro se non il tuo culo ” ha scritto un altro, in maniera molto più diretta per evitare fraintendimenti.

Eleonora Boi è nata a Cagliari nel 1986 e nella sua città conseguito la laurea in Scienze politiche. L'avvenenza è innegabile e così durante gli studi ha preso parte al concorso di Miss Italia ma senza ottenere risultati degni di nota. Occhi chiari, capelli castani e fisico mozzafiato, Eleonora ha iniziato lavorando a Sportitalia prima di passare a Premium Sport, il canale Mediaset dedicato alle notizie sportive. Nell'ultimo periodo Eleonora Boi ha trascorso gran parte del suo tempo negli Stati Uniti, dove il suo compagno gioca a Los Angeles nella locale squadra dei Clippers. Terminata la stagione sportiva, i due sono tornati in Italia e hanno preso parte al maxi concerto che Vasco Rossi ha tenuto proprio nella città di Eleonora Boi. I due stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna, dove si stanno godendo lo splendido mare dell'isola. Il cestista è spesso via per impegni lavorativi ma appena può trova sempre il tempo per scappare dalla sua bella.

Pare che Gallinari e la Boi abbiano avuto una relazione già l'anno scorso. Nel 2018 alcuni indizi lasciavano supporre che i due si stessero frequentando ma non sono mai arrivate conferme in questo senso da parte dei diretti interessati. Il gossip era così scemato nel nulla fino a quando lo scorso marzo la bella Eleonora non è volata a Los Angeles per assistere a una partita dei LA Clippers allo Staples Center, indossando proprio la maglia del Gallo. Da quel momento le voci sono ricominciate a correre fino alla conferma della loro relazione tramite Gallinari, che interrogato da Sportsweek si è limitato a un semplice “yes.”