Emerson Palmieri: "Sarri doveva rimanere al Chelsea"

Maurizio Sarri è in pole position per la panchina della Juventus, per prendere il posto di Allegri. Oramai non si parla altro da giorni e quindi si aspetta solamente l'annuncio ufficiale anche perché l'allenatore italiano è già pronto a lasciare il Chelsea. Ad anticipare, in qualche modo, il futuro di Sarri ci ha pensato Emerson Palmieri direttamente dal ritiro della Nazionale. Come riporta Sky Sport, il difensore azzurro e del Chelsea, durante un'intervista, si è lasciato scappare una frase piuttosto chiara: "Per me doveva rimanere al Chelsea". Dichiarazione inequivocabile che dà per certa la partenza del tecnico italiano dalla panchina del club inglese.

A questo punto manca davvero solamente l'ufficialità dell'arrivo di Sarri sulla panchina della Juventus.

Nell'intervista, Emerson Palmieri non ha parlato solo di Sarri ma anche del suo attuale stato di forma e di come si trova bene nelle file del Chelsea. Sulla sua attuale condizione, il difensore brasiliano naturalizzato italiano ha aggiunto: "Prima dell'infortunio avevo fatto una grande stagione a Roma, poi i problemi al ginocchio mi hanno frenato. Ora sono tornato l'Emerson di prima e sono ancora giovane, devo migliorare. Sono contento di quanto fatto, ora devo dimostrare il mio valore anche in Nazionale. Le sensazioni sono ottime, mi trovo benissimo in questo gruppo giovane. A volte abbiamo creato tanto e segnato poco, ma l'importante è giocare così. Nella Roma ho giocato nel 3-4-3, ma anche a quattro. Mi trovo bene in entrambi i ruoli, ma un terzino deve in primis difendere. Ritorno in Serie A? Un giorno vorrei rientrare, ma per ora sono felice al Chelsea."