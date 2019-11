Con Eni gas e luce la mobilità elettrica è sempre più semplice

Andrea Farinacci

Accompagnare i clienti nel fare un miglior uso dell'energia per usarne meno. La mission di Eni gas e luce si è tradotta in «E-Start», la nuova offerta per la mobilità elettrica che propone una vasta gamma di soluzioni di ricarica sia per la clientela residenziale che per quella business. Con «E-Start» Eni gas e luce affianca i propri utenti dal progetto all'installazione, dall'assistenza fino ai servizi digitali. «Senza dubbio la mobilità elettrica sarà una componente fondamentale della mobilità sostenibile e in Eni gas e luce ci stiamo già preparando al futuro», ha dichiarato Alberto Chiarini, amministratore delegato di Eni gas e luce sottolineando che «vogliamo accompagnare i clienti in questo percorso di cambiamento offrendo loro servizi e soluzioni complete per la casa, per i condomìni e ora anche per la mobilità elettrica, supportandoli nel fare un uso più consapevole dell'energia».

Ma come funziona questa nuova proposta? In maniera assolutamente semplice. Eni gas e luce, infatti, vuole rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente fornendo soluzioni che vanno dalla cosiddetta «wallbox» domestica per la ricarica dei veicoli fino alle classiche colonnine per condomini, aziende e strutture ricettive. Ognuno di loro sarà supportato nell'installazione dei sistemi di ricarica nei loro spazi. A questo scopo la società ha coinvolto tutti i canali di vendita: da quelli digitali e telefonici fino ai flagship store fino alla forza vendita dislocata sul territorio per rispondere meglio alle esigenze business. Uno dei tanti vantaggi è che per avere la wallbox non è necessario essere titolari di un contratto Eni gas e luce.

I sistemi di ricarica «E-Start» hanno un prezzo base di 999 euro per la E-Start Box Light e di 1.699 euro per la E-Start Box Plus. Tutte le soluzioni possono essere arricchite da servizi e prodotti accessori. Le installazioni business sono invece più modulari ed ogni soluzione è quotata con preventivi su misura.

Compiere questo tipo di scelta comporta notevoli vantaggi. Per le utenze domestiche ci si affida a un servizio garantito da Eni che si avvale di tecnici e installatori esperti, presenti su tutto il territorio Italiano, e di soluzioni di sicura affidabilità. Nel futuro prossimo, inoltre, le soluzioni di ricarica si integreranno sempre di più con le iniziative di monitoraggio e controllo dei consumi domestici e con un vero ecosistema energetico (solare, batterie, smart home). Per la clientela business, invece, oltre alla garanzia Eni, si possono cogliere le opportunità offerte dall'ingresso in Hubject, il più grande network europeo di e-mobility, diventando così «visibili» a un portafoglio di utenti di veicoli elettrici tra i più grandi d'Italia. Per comprendere l'importanza di questa scelta bisogna ricordare che la maggior parte delle colonnine di ricarica aperte al pubblico è registrata a un network, che ne consente la localizzazione tramite App o siti specializzati. Una volta identificata, l'utente di un'auto elettrica «sblocca» la colonnina attraverso il metodo di pagamento prescelto (tessera di ricarica, App o Qr Code) e collega il cavo. Questo investimento consente un notevole risparmio. Una ricarica domestica di un'utilitaria elettrica costa circa 5 euro (assumendo il prezzo domestico di 0,25 euro per kilowattora). Una ricarica pubblica costa, invece, circa 9 euro (20 kilowattora 0,45 euro) per un'autonomia di circa 200 chilometri. Il pieno di una Tesla model 3 costa attorno ai 35 euro per un'autonomia di circa 500 chilometri.