Eredità di un istinto innovativo (in edizione limitata)

Furono solo 1.714 i Memovox Polaris (referenza E859) prodotti da Jaeger-LeCoultre tra il 1965 e il 1968, al culmine di un processo evolutivo della Maison sul movimento automatico, caratterizzato, in particolare, dal calibro JLC 815 (Memovox), il primo automatico con sveglia della storia dell'orologeria, e dal calibro JLC 880, sul quale avvenne l'introduzione del rotore centrale ruotante a 360°. Quel modello si distinse, all'epoca, per un sovradimensionamento della cassa fino ai 42 mm, una misura studiata per garantire l'impermeabilità fino ai 200 metri, in virtù del sistema Piquerez Compressor, brevettato (basato su molle di compressione), che prevedeva un triplo fondello funzionale alla trasmissione del suono sott'acqua. Nel 2018, Jaeger-LeCoultre ha festeggiato il 50° anniversario del Memovox Polaris con una collezione strutturata su 5 varianti (tre sfere, Date, Memovox, cronografo e cronografo «ore del mondo») e quest'anno, ispirandosi più specificamente ad una versione successiva a quella del 1968, ossia al Polaris II del 1970 (costruito su di una cassa tonneau bombata tipica del design orologiero di quegli anni), ha voluto proporre un nuovo Polaris Date in edizione limitata a 800 esemplari. Sulla base di un concept strutturale aggiornato, con anse più contenute, lunetta più sottile, corone ergonomiche e vetro zaffiro in cristallo rialzato «glass box», allo stesso modo del suddetto originale, presenta un nuovo quadrante in due tonalità di blu, laccato a mano, con finitura soleil al centro e grené sulla fascia degl'indici trapezoidali alternati a numeri arabi allungati ai quarti, luminescenti color crema. Medesimo trattamento riservato alle sfere a bastone, mentre il datario è al 3 e il rehaut graduato è girevole, regolato mediante la corona al 4 (ore/minuti e data sono gestiti dalla corona al 2). All'interno, pulsa il movimento automatico di manifattura, calibro 899A/1, che assicura una riserva di carica di 38 ore. La natura subacquea dell'orologio, in acciaio da 42 mm, è confermata da un'impermeabilità fino a 200 metri, a cui contribuisce anche un fondello, che reca incisi il simbolo SCUBA delle immersioni e la dicitura «1000 Hours Control» (test di 1.000 ore prima della consegna dell'orologio). Evidentemente ton-sur-ton è il cinturino in caucciù blu, lavorato a motivo Clous de Paris.

