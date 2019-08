Eva Grimaldi, per lei inizia l'avventura di "Tale e Quale Show"

Un matrimonio da favola, dopo un lungo fidanzamento, Eva Grimaldi sta vivendo un periodo d’oro, sia a livello sentimentale, accanto all’attivista per le tematiche LGBTQI Imma Battaglia, ed ora anche con una grande novità che sa settembre la vedrà su Rai Uno.

Sarà infatti una delle protagoniste di “Tale e Quale Show” il grande show di Rai Uno a partire dal 13 settembre. Tantissime saranno le imitazioni canore in cui Eva, da tanti anni nel mondo dello spettacolo, si cimenterà, e soprattutto c’è tanta curiosità sui travestimenti che la vedranno trasformarsi ogni settimana in un cantante diverso.

La carriera di Eva, seppur da giovanissima, inizia tanti anni fa ed è stata protagonista di moltissimi film, programmi televisivi e ha fatto da testimonial anche per una campagna per Calvin Klein. Ha anche partecipato ad una edizione di Pechino Express insieme a Roberta Garzia formando la coppia delle Cougar. E’ stata anche una naufraga dell’Isola dei Famosi, reality dove in maniera spontanea ha dichiarato al mondo il suo legame con Imma Battaglia.

E ora è prontissima per lanciarsi in questa nuova avventura che, come successo sia per Pechino Express che per l’Isola dei famosi siamo sicura la vedrà sicuramente arrivare in finale.