Il fascino di Parigi non può che stregare

Camilla Golzi Saporiti

Manifestazioni, cortei, il disastro dell'incendio di Notre-Dame.Parigi non è diventata solo questo. Parigi resta una delle città più belle d'Europa e del mondo. Andarci per la prima volta o tornarci per l'ennesima è sempre un'ottima idea. Elegante, romantica, magica e fresca anche d'estate, conquista con quel suo savoir vivre, costellato di piccoli e grandi simboli. Edicole e chioschi dal sapore vintage, lampioni in ferro battuto sparpagliati per piazze e viali, brasserie e bistrot agli angoli delle vie, fiorai e fornai lungo i boulevard. Lo skyline con la Tour Eiffel (che quest'anno compie 130 anni), la solennità dell'Arco di Trionfo, l'eleganza di Place Vendôme, la vista in cima a Montmartre, l'incanto di Place de Vosges. Le vetrine di Rue du Faubourg-Saint-Honoré, i caffè di Saint-Germain-des-Près, le passeggiate lungo la Senna senza fretta e senza meta, per il solo piacere di flâner, come dicono loro. Ossia vagabondare per godersi il momento e l'atmosfera. «La flânerie è una scienza, una gastronomia dell'occhio», scriveva Balzac (la cui casa-museo riapre a metà luglio; www.maisondebalzac.paris.fr). Del resto, rive droite o rive gauche, la città vista dal fiume è meravigliosa. Sulle sue acque sfilano 37 ponti, uno più scenografico dell'altro e si specchiano palazzi e musei storici. D'estate, poi, l'atmosfera si riscalda con l'amata e odiata Paris Plages (fino al 2 settembre) che trasforma il lungo Senna con sdraio, ombrelloni, intrattenimenti e concerti dal mattino a notte fonda. Concerti anche davanti al Louvre (www.louvre.fr) per celebrare i trent'anni della piramide di cristallo. Mentre sugli Champs-Élysées si celebra l'arrivo delle Galeries Lafayette che qui hanno conquistato un edificio Art Déco di quattro piani, completamente rinnovato dall'archistar Bjarke Ingels. A pochi passi dal nuovo tempio dello shopping parigino si trova un doppio indirizzo da scoprire: La Réserve Paris Hotel and SPA e il ristorante due stelle Michelin Le Gabriel. Info: Ente del turismo francese, Atout France, www.france.fr; prenotazioni: La Réserve Paris Hotel and Spa, da 1.100 euro a camera per due persone con maggiordomo a disposizione. Informazioni e prenotazioni: www.lareserve-paris.com.