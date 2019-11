Fedez, tentativo di pace con J-Ax?

Una volta passati i 30 anni, ognuno di noi tende a tirare le somme e fare il bilancio della propria vita tra successi, insuccessi e aspirazioni. Un momento che ci costringe a fare i conti con il nostro passato e valutare ogni scelta fatta in amore, nella carriera e persino nelle amicizie che ci hanno accompagnato in questo percorso.

Bene, proprio non molto tempo fa, esattamente il 15 ottobre, questo momento è arrivato anche per Fedez, il rapper milanese marito dell’influencer Chiara Ferragni. Per l’occasione, Fedez ha festeggiato in grande stile il suo compleanno con un viaggio in Oman, in Medio Oriente, tra lusso e divertimento a non finire. “30 anni e non sentirli. Grazie a tutti per gli auguri” , ha scritto il mese scorso sui social.

Eppure, a quanto pare, sembrerebbe che nella sua vita manchi ancora qualche tassello per essere veramente felice. Parliamo, infatti, di un’amicizia di lunga data poi finita improvvisamente senza alcun motivo apparente: quella tra Fedez e J-Ax. Tuttavia, secondo quanto riporta il settimanale Chi, il marito di Chiara Ferragni avrebbe tentato di riavvicinarsi al collega, con il quale in passato ha firmato tanti successi radiofonici. “Elaina, moglie del cantante J-Ax, ha festeggiato il suo compleanno con tanti amici in un noto locale milanese. Al party presenti anche i conoscenti e colleghi del marito rapper tra cui Fabio Rovazzi, Michelle Hunziker, Nicola Savino e Max Pezzali. Assente, ovviamente, l’ex socio Fedez. Nonostante un tentativo di quest’ultimo di ricucire i rapporti, oggi la pace è lontanissima tra i due” , si legge tra le righe della rivista.

Insomma, il tentativo di Fedez si sarebbe rivelato un vero e proprio buco nell’acqua dal momento che l’ex frontman degli Articolo 31 non sembrerebbe minimamente interessato a guardare al passato, tanto che Fedez non figurava nemmeno tra gli invitati al compleanno di sua moglie.

In tutto ciò non sappiamo ancora il motivo di questa rottura. Tempo fa infatti J-Ax si era limitato a dichiarare: “Le separazioni nascono proprio perché io non riesco a vivere queste cose in maniera artefatta. Io faccio l’errore grande di mischiare l’affettività al lavoro” . Fedez, dal canto suo, si era rifiutato di parlare della questione anche da Maurizio Costanzo: “In tutto questo tempo non ho proferito parola su questo argomento e preferisco non dire nulla. Su J-Ax? Anche su lui non dico nulla come su Fabio Rovazzi. Mi chiedi se si sono fatti vivi quando è nato Leone? Bene, io preferisco non rispondere. Possiamo stare qui fino a domani, ma io non ti risponderò, anche se insisti. Se torneremo mai insieme? Non parlo. Posso dirti una cosa, io quello che devo dire non lo dico nelle interviste” .

Insomma, giorno dopo giorno il mistero del loro allontanamento si infittisce sempre di più. Nel frattempo, Fedez ha trovato in Luis Sal un nuovo punto di riferimento e proprio con lo youtuber ha partecipato alla prima edizione italiana del reality, che andrà in onda su Amazon Prime, Celebrity Hunted. Non resta che chiedersi: Luis Sal reggerà mai il confronto?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?