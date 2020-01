Ferretti e Sanlorenzo oltre le due première

Antonio Risolo

da Düsseldorf

Attività frenetica per i grandi marchi italiani all'apertura del 51° Boot Düsseldorf. Ferretti Group inaugura il 2020 presentando in anteprima mondiale il nuovo Pershing 7X e la première Riva Dolceriva per il mercato tedesco. E annuncia già i nuovi modelli in arrivo: Riva 88' Folgore, Ferretti Yachts 500 e 48 Wallytender X. I progetti della gamma «TØ project» Pershing e Ferretti Yachts 1000 completano il parterre di novità delle prossime linee produttive. Il Gruppo entra così in due nuovi segmenti di mercato ad alta potenzialità: l'outboard e il sailing. Nel corso della conferenza stampa, Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group, ha sottolineato gli investimenti per oltre 200 milioni di euro negli ultimi 4 anni che hanno generato il 90% dei ricavi del 2018, soprattutto grazie all'apporto dei nuovi prodotti. Il trend positivo si conferma anche nel 2019 con un portafoglioordini pari a 691 milioni di euro (+20% rispetto al 2018 a 574 milioni).

Domenica pomeriggio stand preso d'assalto da appassionati di barche & motori per l'arrivo di Charles Leclerc, il giovane asso della scuderia Ferrari.

SANLORENZO Ieri è stata la volta della conferenza stampa di Sanlorenzo. Oltre all'anteprima mondiale del nuovo SL96 Asymmetric, il cantiere del cavalier Massimo Perotti ha annunciato «High-end Services», la nuova divisione di servizi premium dedicati esclusivamente ai clienti Sanlorenzo.

Nel pacchetto, servizi innovativi mai offerti prima nel settore dello yachting come leasing e finanziamenti su misura, Sanlorenzo Charter Fleet, Sanlorenzo Crew Training che prevede la formazione degli equipaggi presso la Sanlorenzo Academy e Sanlorenzo Timeless. E ancora: pacchetti di manutenzione, restyling e refitting. Tra le proposte, da rimarcare la prima flotta charter monomarca, una vera e prpropria rivoluzione nel mondo dello yachting. Oltre a portare significativi risultati economici, il charter è un'attività che registra una crescita straordinaria. E Sanlorenzo, da sempre attenta all'evoluzione del mondo nautico e alle aspettative della sua esigente clientela, ha creato il primo programma di charter monomarca nella nautica da diporto. Per garantire il massimo della professionalità, Sanlorenzo ha scelto Equinoxe Yachts come partner operativo.

MONTE CARLO YACHTS ha annunciato «Skylounge», una nuova gamma che si basa ulteriormente su volumi più grandi. In sostanza arrivano i superyacht di seconda generazione. La nuova collezione rafforza quel rapporto che da sempre lega l'uomo al mare. Ed ecco quindi un flybridge ampio e personalizzabile, disponibile per la prima volta su uno yacht italiano che ancora oggi viene realizzato secondo la tradizione artigianale. Il primo yacht della nuova gamma sarà il Mcy 70 Skylounge, la cui anteprima è prevista al Miami International Boat Show (13-17 febbraio).

CRANCHI YACHTS A chi non avesse seguito l'ultimo numero del Giornale di Bordo, ricordiamo la festa dei 150 anni della fondazione del cantiere di Piantedo culminata con l'anteprima mondiale della nuova ammiraglia, Cranchi Settantotto, barca simbolo dell'anniversario.