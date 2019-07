Il figlio di Tori Spelling è stato preso di mira dai bulli. La rabbia dei genitori

Nessuno sfugge dal mirino degli hater del web. Neanche il piccolo Liam, il figlio di Tori Spelling e di Dean McDermott. L’attrice che è celebre per il suo ruolo nella serie tv di Beverly Hills, pronta a tornare nel mese di agosto con nuovi episodi, racconta quando è accaduto in una recente intervista rilasciata a ETonline, alla quale era presente anche il marito. Come è stato riportato da Foxlife, il ragazzino non ha affrontato molto bene le prese in giro che ha ricevuto.

"Lui ha appena 12 anni e non si meriterebbe cattiverie del genere – rivela Tori Spelling -. Ha chiesto se lui fosse obeso e io ho risposto che oggi, purtroppo, ci sono persone che hanno bisogno di dire cose cattive su altre persone. Sono stata costretta a raccontare quanto può essere brutto il mondo dei social – continua la star -. Lui è un tipo diverso da tutti gli altri ragazzi della sua età. Fa sport, studia molto e non ha tempo per cose del genere, perché ha una vita piena e soddisfacente. Perché lui dovrebbe scrivere qualcosa di negativo su i social? Purtroppo c’è gente che è fatta così, che non ha nulla da perdere. Gli ho spiegato che le persone sono strana e che, a volte, sentono il bisogno di giudicare gli altri".

Preso in giro perché obeso, il figlio di Tori Spelling ha trovato due genitori molto comprensivi. "Sono inorridito da quello che è successo – aggiunge poi Dean McDermott –. Perché bullizzare dei bambini? A che scopo? In molti si dovrebbero vergognare per le conseguenze di questi gesti. Se mio figlio è in sovrappeso? È comunque un bambino sano".

La famiglia Spelling molto spesso viene presa di mira da gli hater. Lo scorso mese, il marito di Tori, è intervenuto in difesa della moglie dopo che è stata pesantemente criticata per il suo aspetto fisico.