Fiorentina, Commisso: Chiesa rimane almeno un altro anno

Rocco Commisso non molla di un centrimetro e "respinge" le avances della Juventus che vorrebbe prendersi il giovane talentuoso Federico Chiesa. Il presidente viola è però inamovibile come già successo in altre occasioni. Il giocatore non si tocca e rimarrà alla Fiorentina almeno per un altro anno. Il numero uno della Fiorentina ha ribadito la sua decisione ai microfoni di Radio SiriousXM, come ha riportato la Gazzetta dello Sport.

Quanto affermato è solo una conferma della posizione del club viola che non vuole privarsi di una delle sue pedine migliori che nella stagione conclusa ha fatto valere le sue grandi doti calcistiche. Commisso respinge quindi per l'ennesima volta le voci su di un possibile addio del suo attaccante sottolienando come "Chiesa rimarrà con la Fiorentina per almeno un altro anno, a meno che non ci sia qualcosa di contrattuale o di altro di cui non sono a conoscenza. Ma non credo."

Il presidente della Fiorentina ha poi spento anche le indiscrezioni sul fatto che ci fosse già un precedente accordo per la cessione. Dai microfoni di Radio SiriousXM, Commisso ha infatti sottolieneato che "gli è stato assicurato che non c'è stato alcun precedente accordo."

Il numero 1 della Fiorentina si aspetta quindi che alla prossima tournée della Fiorentina negli Stati Uniti sia presente anche Chiesa.