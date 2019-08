Folle proposta di nozze: infila l'anello nella mammella di una mucca

Questa non la si era ancora vista: la proposta di nozze infilando l'anello non al dito dell’amata, ma alla mammella di una mucca. La proposta di matrimonio più stramba di sempre è opera di un contadino, che ha voluto condividere il momento e la foto su Facebook, beccandosi però orde di insulti per mano degli animalisti, che lo hanno accusato di maltrattamenti.

Ma la sua voleva essere una proposta diversa da tutte le altre e in linea con la sua persona, lui che ha dedicato la vita alla terra e agli animali. Nello scatto della discordia, riportata da Dagospia, si vede l'anello incastrato nella mammella del bovino.

La vicenda ha avuto luogo nella Repubblica di Singapore, dove, sempre come scrive Dago, una donna ha condiviso la foto, raccontando che un suo contatto, un contadino, aveva pubblicato l'immagine della sua strana proposta alla fidanzata. Fidanzata che non è ancora chiaro se abbia o meno accettato di sposare il suo compagno, oltre che apprezzato o meno l'originale trovata.