Formula 1: più sorpassi e più spettacolo dal 2021 con le nuove regole

La Formula 1 è al centro di un profonda rivoluzione regolamentare che ne muterà radicalmente l'aspetto nel 2021. Da tempo, infatti, si sta lavorando per dare alla massima competizione motoristica mondiale regole più semplici e snelle, in modo tale anche da favorire lo spettacolo. Come riporta Sky Sport, il nuovo regolamento sarà ufficializzato solo in ottobre ma la FIA e Liberty Media stanno già lavorando alla sua definizione.

Obiettivo finale quello di migliorare lo spettacolo, riducendo le differenze tra le monoposto, incentivando i sorpassi e limitando le spese. Secondo quanto emerso, le regole del 2021 prevedono che le monoposto dispongano di un alettone anteriore più largo ma più semplice, privo, cioè, delle complesse appendici aereodinamiche presenti oggi. Alettone che si abbina ad un fondo con due tunnel sotto le fiancate in cui sono piazzati i diffusori. Con questa scelta tecnica, le monoposto in scia perderanno molto meno carico aereodinamico, a tutto vantaggio della facilità di effettuare i sorpassi.

La riduzione dei costi si attuerà attraverso una semplificazione del sistema di alimentazione, lo stop allo sviluppo del cambio per 5 anni, il divieto delle sospensioni idrauliche, la riduzione del 40% del tempo che si può passare all'interno della galleria del vento ed altro. Dal taglio delle spese saranno, comunque, esenti alcune voci importanti come l'ingaggio dei piloti, dei tecnici, dei top manager e le spese di marketing.

Ovviamente, per essere approvato, il nuovo regolamento della Formula 1 dovrà ricevere il via libera dai team. I piloti, invece, saranno coinvolti nella discussione.