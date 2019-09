F2, il pilota "calcolatore": ecco chi era Anthoine Hubert

Anthoine Hubert ha avuto la sfortuna di trovare la morte a soli 22 anni e mentre stava facendo quello che più gli piaceva di più: correre in macchina. Il pilota francese si appassiona al mondo dei motori molto giovane e la sua carriera inizia all'età di 10 anni. Nel 2010 partecipa al campionato Cik-Fia Karting Academy Trophy e conclude al secondo posto, mentre nel 2013, all'età di 17 anni approda nel mondo della F4 francese e l'anno successivo passa in Renault dove prende parte al campionato Eurocup Formula Renault 2.0 con il team Tech 1 Racing.

Hubert continua a correre con discreti risultati e nel 2016 debutta in Formula 3 e vince la sua prima gara al Norisring. Nel 2018 viene riconfermato in GP3 Series e vince il titolo in maniera brillante e da vero calcolatore con 16 punti di vantaggio sul rivale Nikita Mazepi. Nel 2019 fa il suo ingresso nella Formula 2 e quello accaduto oggi in Belgio, purtroppo per lui e per la sua famiglia, è cosa nota. Anthoine lascia la fidanzata con cui poco più di un mese fa aveva fatto una vacanza in Sardegna e un mondo, quello dei motori, che da oggi in poi non sarà più lo stesso per via della sua prematura morte. Sui social i suoi tanti follower e non solo stanno esprimendo il cordoglio per questa morte assurda, ingiusta e prematura.

