Foto e musica a Malpensa con Benedusi e Saturnino

Finissage d’eccezione dove la fotografia si è accompagnata con la musica che ha lasciato stupiti tutti i passeggeri in transito nel primo pomeriggio dalla Porta di Milano del Terminal 1 diell’aeroporto di Milano Malpensa. Il lavoro di Settimio Benedusi ha immortalato in sei scatti l’unicità dell’evento della chiusura della pista di Linate per il rifacimento, che si sono alternati sul grande scenografico led wall della Porta di Milano.

Si chiude così la mostra “Linate” – selezione di quattro delle sei fotografie – che ha voluto mostrare a Malpensa, nel luogo dedicato alla fotografia, la PhotoSquare, i momenti della demolizione e della ricostruzione della Runway 36, dando al cantiere un aspetto fantastico, quasi lunare, grazie alla scelta del bianco e nero.

Lo stile inconfondibile di un maestro della fotografia regala poesia anche a un paesaggio freddo e inanimato come un cantiere. Era un giorno d’agosto quando sono stati realizzati questi scatti e il caldo e il rumore dei mezzi di cantiere erano forti, ora ammirando le fotografie si ha, al contrario, una sensazione di pace, di calma e di ordine.

Ma la sorpresa più grande è stata la presenza di Saturnino, il grande bassista italiano che dopo aver accompagnato col suo basso Jovanotti al concerto che si è tenuto a settembre proprio a Linate durante la chiusura, acclamato evento musicale dell’anno, ha voluto essere oggi a Malpensa per una performance d’eccezione: ha suonato davanti alle fotografie dell’amico Benedusi, regalando un momento di spettacolo emozionante nella location d’eccezione scelta per le mostre più importanti dell’aeroporto.

Con questa iniziativa, Sea aeroporti di Milano ribadisce il proprio rapporto privilegiato con l’arte e la fotografia. La mostra fotografica di Benedusi si trova a PhotoSquare, l’area dedicata alla fotografia che da anni accoglie fotografi diversi legati dal fil rouge del viaggio.