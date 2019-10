Francesco Baccini tuona contro Achille Lauro: "Basta pagliacci travestiti da artisti"

Il premio Luigi Tenco è un riconoscimento particolarmente ambito per chi fa musica. L'edizione 2019 che si è appena conclusa è però entrata nell'occhio del ciclone a causa di una polemica innescata da Francesco Bacini. Il cantautore si è violentemente scagliato contro Achille Lauro, uno dei protagonisti, e contro chi ha acclamato la sua esibizione sul palco.

“ Il premio Tenco negli anni 70/80/90/00 era l'università della canzone. Era il Tenco di Amilcare Rambald, gli ospiti si chiamavano Tom Waits, Joni Mitchell, Nick Cave, Paolo Conte, Francesco Guccini...Quel palco faceva paura ”, ha tuonato Francesco Bacini dal suo profilo Facebook, prima di affondare il colpo finale. “ Oggi vedere uno che rutta un "lontano lontano" su quel palco rappresenta la fine di un epoca. Ci vuole il rispetto e la conoscenza della musica , BASTA PAGLIACCI TRAVESTITI DA ARTISTI. LUIGI SI RIVOLTA NELLA TOMBA", scrive.

Il riferimento del cantautore è ad Achille Lauro, il giovane trapper che anche sui social è stato molto criticato per la sua esibizione. Questa appena conclusa è stata un'edizione che non è iniziata sotto una buona stella. Già dall'inizio gli eredi di Tenco hanno espresso il loro parere negativo alla kermesse, dissociandosene con parole di condanna verso gli organizzatori. Francesco Bacini non è stato tenero con Lauro nemmeno su Twitter, dove ha rincarato la dose.

COME RI- UCCIDERE LUIGI TENCO

Achille Lauro fa a pezzi Tenco e la critica grida al miracolo ... Vi consiglio un otorino .... MA UNO BRAVO !!!!! — Francesco Baccini (@francescobaccin) October 18, 2019

Achille Lauro non è stato in silenzio e ha voluto replicare alle critiche mosse nei suoi confronti, muovendo forse un paragone azzardato: “ La famiglia di questa persona non dovrebbe scagliarsi contro un ragazzo che scrive canzoni, dovrebbe magari ascoltarle, provare a capire, informarsi. Può sembrare strano ma io sono un cantautore. Io ho qualcosa in comune con Tenco: essere incompreso. ”

Sono molti quelli che hanno difeso Achille Lauro per la sua performance ma, soprattutto per la sua arte e forma espressiva. Francesco Baccini non ha risparmiato bordate anche a loro, attaccando il mondo discografico e alcuni suoi esponenti che, a suo dire, sarebbero responsabili della deriva della musica. Lo ha fatto attraverso Facebook, con un post molto duro con il quale si è scagliato anche contro Fiorello e alcune emittenti radiofoniche.