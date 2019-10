Virginia Giuffre: "Fui costretta ad un’orgia con il principe Andrea"

È andato in onda lunedì 21 ottobre, il documentario di Channel 4 riguardante le indagini in corso sullo scandalo Epstein. Stando a quanto afferma il sito The Mirror, nel filmato sono stati rivisti i documenti legali circa nuovi particolari che inguaiano sempre di più la posizione del Principe Andrea. Secondo i documenti in possesso degli inquirenti, Virginia Giuffre afferma di essere stata forzata a fare sesso con il duca di York all’età di 17 anni, ma non solo. Da quanto emerso su Channel 4, la donna ha rivelato di aver preso parte ad un’orgia insieme ad altre 8 minorenni, a cui avrebbero partecipato Jeffrey Epstein e il principe Andrea.

L’incontro di sesso si sarebbe svolto sull’isola caraibica di proprietà del magnate pedofilo Epstein, rivela la Giuffre, che aggiunge: “La terza volta che feci sesso con Andy fu durante un’orgia sull’Isola privata di Epstein alle Isole Vergini. Avevo all’incirca 18 anni. Andy, Epstein, io e altre 8 giovani ragazze facemmo sesso . Le altre ragazze sembravano minorenni e non parlavano bene inglese". Ma le accuse non si fermano qui: nei documenti si legge di affermazioni inquietanti pronunciate da Epstein riguardo le altre giovani partecipanti all’incontro. “ Epstein rideva del fatto che le ragazze non potevano comunicare e che erano le più facili con cui andare”, racconta la donna. Frasi agghiaccianti, quelle del finanziere, che mostrano la natura predatoria degli incontri.