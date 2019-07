Genova torna regina del Mediterraneo Ma la Fiera le va stretta

Antonio Risolo

Conto alla rovescia per il 59° Salone Nautico di Genova (19-24 settembre). A meno di due mesi dall'inaugurazione della «Città della nautica», la macchina organizzatrice lavora a pieno regime per mettere in vetrina l'offerta merceologica più completa degli ultimi anni. In breve, il Nautico mostra i muscoli, da leader indiscusso del Mediterraneo. Aree esaurite, a terra e mare, aziende in lista d'attesa: mai accaduto dopo gli anni nefasti del governo Monti (2011-2012).

«Un Salone in crescita - dice il direttore commerciale, Alessandro Campagna - soprattutto per alcune aree. Molto bene il mondo dei fuoribordo, il cui mercato continua a crescere. La stessa cosa vale per la vela. Ma il grande exploit si registra nei catamarani fino a 70 piedi. Bene anche i segmenti yacht, superyacht e accessori. Ci stiamo concentrando sui servizi per espositori e visitatori, e sull'integrazione logistica con la città grazie agli interventi di Comune e Regione che hanno saputo gestire al meglio la viabilità per raggiungere più facilmente il quartiere fieristico».

Poi Campagna si lascia sfuggire: «Ci sarà una grande novità per i visitatori...». Pausa, ci ripensa: «Non ve la posso svelare, sarà una sorpresa...».

Intanto al Nautico arriveranno due imbarcazioni della mitica «Ocean Race».

Sul fronte promozione Ucina rafforza il presidio nei mercati strategici a sostegno del Salone Nautico e delle imprese italiane grazie al Piano approvato dal ministero dello Sviluppo Economico e gestito dall'Agenzia Ice.

«Il piano - spiega il direttore generale di Ucina, Marina Stella - prevede interventi mirati a favorire l'internazionalizzazione delle aziende della nautica da diporto attraverso la partecipazione alle più importanti rassegne internazionali e una campagna di promozione del Salone Nautico. Dal mese di marzo, è già attiva la campagna di comunicazione estera della 59° edizione del Salone. Le attività prevedono una massiccia presenza sulle più importanti riviste estere di settore e un progetto di incoming di 150 tra giornalisti e operatori esteri. Gli ospiti saranno in contatto diretto per tre giorni con gli espositori presenti a Genova e potranno visitare le ultime novità del mercato».

È partita, infine, la prevendita online dei biglietti, acquistabili con carta di credito o bonifico bancario sul sito www.salonenautico.com, al costo di 15 euro (comprensivo dei diritti di prevendita).