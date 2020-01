Gf Vip, Fernanda Lessa si commuove parlando del marito: "Mi amava anche quando bevevo"

Fernanda Lessa è stata una delle ultime concorrenti del Gf Vip a entrare nella casa durante il secondo kick-off. Per lei il Grande Fratello è un'occasione di riscatto dopo gli eccessi del passato, che la bellissima modella brasiliana sta cercando di mettere alle spalle. Innamorata e madre di famiglia, non è riuscita a trattenere le lacrime mentre parlava di suo marito e delle sue figlie.

Ha deciso di accettare la sfida del Gf Vip per tornare in tv ma non solo. " Voglio fare conoscere la nuova Fernanda al pubblico che mi conosce e presentarmi a quelli che non mi conoscono ", ha dichiarato al settimanale Chi prima di entrare nella Casa. È stata lontana dalle scene a lungo a causa di problemi con droga e alcolismo ma il suo passato è segnato anche dalla perdita di un figlio appena nato. La reclusione forzata con un gruppo di estranei spinge i concorrenti a rivelare aspetti della loro vita inediti, ad aprirsi e a confidarsi soprattutto quando scende la sera. È successo ad Aristide Malnati qualche giorno fa ed è successo a Fernanda Lessa ieri.

La modella ha iniziato a parlare di suo marito e non è riuscita a trattenere le lacrime dalla commozione per l'amore forte che prova verso l'uomo. " Mai avrei creduto nell’amore per sempre, che mi sarei sposata, che sarei stata con un solo uomo per tutta la vita finché non l’ho visto ", ha detto Fernanda Lessa a Barbara Alberti e Adriana Volpe. La modella ha conosciuto Luca Zocchi a un evento. Lui era fidanzato ma durante quell'incontro c'è stato un vero colpo di fulmine tra loro. Chiusa la relazione precedente, Luca è potuto correre tra le braccia di Fernanda e i due sono convolati a nozze poco meno di 3 anni fa. Finché non ha incontrato Luca, la modella era uno spirito libero finché non ha visto Luca: " Ho visto quest'uomo e ho capito e ho capito che lui sarebbe stato per sempre e anche lui. Roba da favola. Io ero totalmente asettica, prima di lui non credevo nell'amore e ora mi sento fortunata. "

Fernanda Lessa si dimostra realmente innamorata di suo marito, che le è stato vicino durante il periodo buio dell'alcolismo e dell'utilizzo di stupefacenti. Come raccontò a Domenica Live, per ben 8 anni fu schiava di alcol e droghe, utilizzati per poter tenere alti i ritmi lavorativi. La modella arrivava a consumare fino a 3 bottiglie di vino al giorno ma ora ne è uscita e vuole ricominciare una nuova vita. Da 400 giorni, così come ha detto nella Casa, non tocca più alcol e si sente rinata e di questo si sente di dover ringraziare anche suo marito, per il quale non ha che parole dolce: " Mio marito non è l'uomo perfetto, ha la pancia e cose così. Non è quello perfetto ma per me è l'uomo più bello del mondo. Davvero. È un cuore puro. "