Giordana Angi canta l'amore e la passione per una donna

Giordana Angi ha solo 25 anni ed è entrata nel mondo della musica “dei grandi” da pochi mesi, dopo l'uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, eppure ha già portato una piccola rivoluzione in quest'ambiente parlando apertamente di omosessualità femminile in una sua canzone. Prima del suo ingresso nella scuola, la ragazza aveva già provato l'esperienza di Sanremo Giovani ma per sua stessa ammissione era ancora troppo acerba per ottenere risultati. All'interno della scuola ha potuto studiare e migliorare la sua tecnica.

Giordana appartiene alla nuova generazione, per la quale la sessualità non è più un tabù. Fin dal suo ingresso ad Amici ha dichiarato di essere lesbica, senza inibizioni e senza remore, essendo se stessa fin dal principio. Nelle sue canzoni non parla di “amiche” e non trasforma le parole per celare siano riferite a una donna. Chiedo di non chiedere è una canzone rivelatrice della forza di Giordana, che vive con piena consapevolezza la sua normalità, come ha raccontato al Corriere della Sera: “ Per me l' amore è gioia, passione, naturalezza. Non voglio nascondermi dietro una "o" o una "a". ” In questa canzone la Angi racconta la passione con una donna, senza filtri e senza censure: “ Le sue labbra sul mio seno/ E perdo il controllo dei miei sensi/ Io chiedo di non chiedere/ Se ho più voglia di te/ O di fare l' amore con lei. ” Un testo impensabile per la vecchia guardia musicale ma non per la nuova e non per Giordana Angi e per i giovani come lei, che hanno saputo rompere gli schemi dei pregiudizi per vivere la vita a modo loro.

La sua notorietà al grande pubblico è merito della partecipazione ad Amici ma nel mondo della musica il nome di Giordana Angi gira da qualche tempo grazie alle collaborazioni della ragazza con alcuni big come Tiziano Ferro, per il quale ha firmato alcuni pezzi del nuovo album. Dal prossimo ottobre inizierà i concerti in giro per l'Italia e quello sarà il vero banco di prova per la sua arte e la sua musica.