Giulia De Lellis ora pensa al matrimonio e ai figli?

In una lunga intervista al settimanale “Diva e Donna”, Giulia De Lellis ha ricordato il lungo periodo che ha poi raccontato nel suo libro. Ma ha fatto chiarezza su molti particolari e soprattutto sul suo stato d’animo.

Un lungo periodo che l’ha vista attraversare il dolore di un tradimento, una storia molto fugace con Irama e il libro che è stato per lei come una lunga seduta di terapia, fino ad arrivare poi al grande amore con Andrea Iannone che le ha fatto dimenticare tutto e in qualche modo rinascere.

“ Ora mi sento migliore perché innanzitutto ho riacquistato fiducia nell’essere umano, cosa che prima non mi riusciva più, ma non solo in amore, in generale. Sono cresciuta, ho placato le mie gelosie. Mi sono resa conto che avere una forte gelosia, quasi un’ossessione, non era un problema che proveniva da me, ma me lo portava chi avevo accanto ”. E qui forse una bella stoccata a Damante.

Subito dopo il tradimento Giulia ha ricordato il modo in cui si sentiva e tutti gli strascichi che questa vicenda le ha lasciato: “ Ero diventata un po’ cinica, fredda, non credevo più in determinati valori che in realtà per me erano e sono tutt’ora fondamentali ”. Con Iannone invece Giulia sembra aver trovato un equilibrio importantissimo tanto che lei stessa racconta: “ Sono felice, per tutto. Vita privata, lavorativa, crescita, cambiamento. Tutto. È stato qualcosa che non ho controllato, mi fido di lui. Io sono sempre serena con lui, anche quando va via per lavoro. Sono felice per lui, so che è appagato. Quando lui è felice lo sono anche io ”.

Ma la cosa più importante è una rivelazione con questa nuova maturità che Giulia si è lasciata sfuggire: “ Ho capito che è la mia persona. Al momento, ci godiamo il presente, ma a volte fantastichiamo sul futuro. Il mio sogno di sempre è diventare mamma ”. Ha detto riferendosi a Iannone.