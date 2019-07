Glamping nel bioparco alle porte del capoluogo

Elena Luraghi

Si chiama Zoom, come l'obiettivo dei fotografi, e di recente ha festeggiato dieci anni. È il primo bioparco immersivo d'Italia, con 300 animali di 84 specie (provenienti da Africa e Asia) che vivono negli stessi habitat, solo ricostruiti, dai quali provengono. Per celebrare il compleanno questo eden di 160.000 mq, senza gabbie né recinzioni, nato da un'idea dell'ingegnere - grande appassionato di viaggi - Gian Luigi Casetta, ha inaugurato il suo primo glamping: una tenda di lusso progettata dall'architetto Jaime Beriestain, aperta 24 ore su 24, per vivere e dormire nella natura. Info: www.zoomtorino.it.